Інтерфакс-Україна
Події
10:24 30.10.2025

У Харкові взято під варту місцевого безробітного, який готував теракт

1 хв читати
У Харкові взято під варту місцевого безробітного, який готував теракт

Співробітники УСБУ в Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури повідомили 54-літньому чоловіку про підозру у підготовці терористичного акту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України).

"За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, восени 2025 року безробітний харківянин, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за участь у спробах захоплення будівлі Харківської обласної державної адміністрації у 2014 році, отримав через месенджер завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП). За вказівками куратора чоловік мав зібрати СВП із підручних засобів і надалі закласти його у визначеному місці на території Харкова. Точні координати для закладання вибухівки він мав отримати згодом.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено недороблений вибуховий пристрій, комплектуючі до нього, а також смартфон, на якому зафіксовано докази комунікації.

Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій підозрюваного.

Теги: #харків #підготовка #терорист

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:59 29.10.2025
Клименко на нараді у Харкові обговорив оперативну обстановку та готовність до реагування в осінньо-зимовий період

Клименко на нараді у Харкові обговорив оперативну обстановку та готовність до реагування в осінньо-зимовий період

16:26 29.10.2025
Харківʼянка, яка передавала російському військовослужбовцю місця дислокації Сил оборони, отримала 15 років ув'язнення

Харківʼянка, яка передавала російському військовослужбовцю місця дислокації Сил оборони, отримала 15 років ув'язнення

09:04 26.10.2025
Одна людина загинула і 7 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області - ОВА

Одна людина загинула і 7 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області - ОВА

18:01 25.10.2025
П'ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес внаслідок ворожого удару по Харкову

П'ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес внаслідок ворожого удару по Харкову

17:25 25.10.2025
Окупанти вдарили по Харкову дронами, інформація уточнюється – мер

Окупанти вдарили по Харкову дронами, інформація уточнюється – мер

17:12 24.10.2025
Двоє людей шпиталізовані внаслідок вибуху невідомого пристрою у Харкові

Двоє людей шпиталізовані внаслідок вибуху невідомого пристрою у Харкові

15:38 24.10.2025
До 10 зросла кількість постраждалих у Харкові

До 10 зросла кількість постраждалих у Харкові

14:32 24.10.2025
До 8 зросла кількість постраждалих у Харкові

До 8 зросла кількість постраждалих у Харкові

12:18 24.10.2025
У Харкові вже шестеро постраждалих

У Харкові вже шестеро постраждалих

11:49 24.10.2025
Окупанти вдарили по Харкову КАБами, є поранені

Окупанти вдарили по Харкову КАБами, є поранені

ВАЖЛИВЕ

Уночі РФ використала більше 650 дронів і 50 ракет для ударів по Україні - Зеленський

Стало відомо про загиблого у Запоріжжі, кількість постраждалих зросла до 17 людей, серед них діти – ОВА

РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України

Україна після аварійних відключень е/е перейшла на погодинні графіки

Трамп повідомив, що Китай співпрацюватиме зі США у припиненні війни в Україні

ОСТАННЄ

Уночі РФ використала більше 650 дронів і 50 ракет для ударів по Україні - Зеленський

Ситуація із законопроєктом щодо оновлення перекладу Європейської хартії мов не настільки радикальна - Бережна

Україна сподівається, що зустріч лідерів США та Китаю стане знаковою для прискорення мирних зусиль, - Сибіга

Жінка постраждала внаслідок російської атаки на Київщині, є численні руйнування житла

Уряд скорегував деякі норми щодо виплат грошової компенсації в разі загибелі (смерті) військовослужбовців

ДТЕК планує повернути світло знеструмленим споживачам Святошинського району столиці до 13:00

Знеструмлена значна кількість споживачів у кількох регіонах внаслідок масованої атаки РФ – "Укренерго"

Визначення регіональних представників мовного омбудсмена буде за рахунок існуючого штату

Стало відомо про загиблого у Запоріжжі, кількість постраждалих зросла до 17 людей, серед них діти – ОВА

Кабмін призначив Бадахова заступником міністра юстиції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА