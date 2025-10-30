У Харкові взято під варту місцевого безробітного, який готував теракт

Співробітники УСБУ в Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури повідомили 54-літньому чоловіку про підозру у підготовці терористичного акту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України).

"За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, восени 2025 року безробітний харківянин, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за участь у спробах захоплення будівлі Харківської обласної державної адміністрації у 2014 році, отримав через месенджер завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП). За вказівками куратора чоловік мав зібрати СВП із підручних засобів і надалі закласти його у визначеному місці на території Харкова. Точні координати для закладання вибухівки він мав отримати згодом.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено недороблений вибуховий пристрій, комплектуючі до нього, а також смартфон, на якому зафіксовано докази комунікації.

Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій підозрюваного.