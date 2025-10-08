Кабмін схвалив План проходження зими - Свириденко

Кабінет міністрів України затвердив єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб для проходження зимового періоду, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Він передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції. В областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

За її словами, це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів.