КМІС: 81% опитаних українців вважають, що Україна не зробила достатньо для підготовки до вторгнення РФ

Переважна більшість опитаних українців, як і під час попереднього дослідження у лютому 2025 р., продовжують вважати, що Україна не зробила достатньо для підготовки до вторгнення – 81%.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 19-28 вересня 2025 року.

"Порівняно з результатами останнього опитування оцінки громадян майже не змінилися. Так, переважна більшість українців продовжують вважати, що Україна не зробила достатньо для підготовки до вторгнення – 81% (пів року тому було стільки ж). З них 37% вважають, що Україна скоріше доклала недостатніх зусиль, хоча дещо все-таки зробила. А решта 44% вважають, що зусилля України з підготовки були абсолютно недостатніми", - йдеться у повідомленні на сайті КМІС за підсумками цього дослідження.

Соціологи констатують, що частка респондентів, які вважають, що Україна зробила скоріше чи повністю достатньо для підготовки – 16%. З них 14% вважають, що Україна скоріше зробила достатньо, хоча були деякі прорахунки. А вважають, що Україна повністю достатньо все зробила – 2%.

У всіх регіонах України більшість населення вважають, що докладені Україною зусилля були недостатніми.

Респондентам, які відповіли, що Україна зробила скоріше чи зовсім недостатньо для підготовки, ставилося додаткове запитання про можливі, на їх думку, причини. Результати опитування показують, що серед населення немає однозначного консенсусу і бачення причин недостатньої підготовки до вторгнення. Так, відносно найбільше респондентів говорили про те, що політичній владі не вдалося докласти необхідних зусиль (46% серед тих, хто вважає, що Україна не була готовою; у лютому 2025 року було 41%).

Крім цього, досить багато респондентів говорили про те, що саме населення не вірило і не готувалося (35%, у лютому 2025 року – 32%), що Росія володіла занадто великими ресурсами (21%, раніше – 15%), про вплив проросійських сил та агентів (17%, раніше – 21%), про те, що військове командування не змогло докласти належних зусиль (15%, раніше – 13%), про недостатню підтримку Заходу (15%, раніше – 16%), про те, що за цей період об’єктивно неможливо підготуватися і все врахувати (14%, раніше – 10%).

У всіх регіонах респонденти найчастіше говорили про зусилля з боку політичної влади (причому зі сходу на захід більше людей про це говорили) та про те, що саме населення не вірило.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, сказав: "Критичне осмислення минулого досвіду є дуже важливим для розуміння, які кроки були правильними, а які – ні (а також – хто несе відповідальність і має бути справедливо покараний). Навчання на власних помилках дається Україні дуже дорогою ціною, але зроблені висновки мають стати важливою складовою стратегії подальших дій".

Проте він зазначив, що в таких складних питаннях, як підготовка до повномасштабної війни, не може бути простих відповідей. "Якщо історики досі дискують про стратегію і тактику, вдалі та хибні кроки, наприклад, часів Першої світової війни, з якої пройшло понад 100 років і яка добре задокументована, то не варто очікувати простих пояснень про нашу війну. І при цьому громадська думка не може бути використана для оцінки об’єктивного рівня (не)готовності до війни. Люди не мають для цього достатньої інформації і їх відповіді скоріше показують ступінь довіри до влади і результат інформаційної війни та політичної боротьби в інформаційному просторі".

На його думку, дискусії про підготовку до вторгнення мають бути конструктивними і спокійними. "І важливо орієнтуватися на майбутнє, а не тонути в минулому. Наразі, як показало нещодавнє опитування КМІС, 76% українців вірять у можливість перемоги, а 62% готові терпіти стільки, скількинеобхідно. Українці зберігають волю до боротьби. Тому аналіз минулого має допомогти прокласти дорогу до майбутніх успіхів, а не бути черговою спробую звести політичні розрахунки", - наголосив він.

Упродовж 19-28 вересня 2025 року КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" були додані запитання щодо сприйняття того, наскільки Україна була готовою до вторгнення. Опитано 1029 респондентів. Метод - телефонні інтерв’ю на основі випадкової вибірки у всіх регіонах країни (підконтрольна уряду територія). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на час опитування проживали на території України, що контролюється урядом України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1%.