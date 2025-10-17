Міністр соцполітики вважає передчасним впровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи

Фото: НБУ

Запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні наразі є передчасним, оскільки фінансовий ринок не готовий забезпечити ефективне інвестування таких коштів, вважає міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

У виступі на Київському економічному форумі 16 жовтня він зазначив, що нині єдиним доступним інструментом для інвестування пенсійних коштів є державні облігації (ОВДП).

"Ми не можемо просто зробити пул і чекати, поки інвестувати, оскільки такі кошти знецінюються", – наголосив міністр, який з 2020 року по липень 2025 рік обіймав посаду першого заступника міністра фінансів України.

За його словами, у разі запровадження другого рівня пенсійної системи внески доведеться інвестувати одразу, а їхнє вилучення з ЄСВ створить додатковий дефіцит у публічних фінансах.

Улютін також навів приклади країн, де запровадження другого рівня не виправдало очікувань. За його словами, у Польщі у 2014 році держава вилучила державні облігації з приватних пенсійних фондів, що фактично призвело до згортання системи, а в Угорщині у 2010 році накопичувальний рівень було націоналізовано.

У Румунії, додав міністр соцполітики, через вузький фінансовий ринок дві третини активів другого рівня розміщено в державних паперах, що не створює приватного довгострокового капіталу.

Він наголосив, що створення обов’язкових накопичень можливе лише після розбудови розвинених фінансових ринків, здатних пропонувати різноманітні інструменти, зокрема, соціальні та "зелені" бонди, які можуть бути використані для фінансування інфраструктурних або соціальних проєктів.

Засновник і президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак, який модерував дискусію, навів порівняльні дані про масштаби пенсійних накопичень у світі. За його словами, на 2017 рік 25 найбільших пенсійних систем світу сукупно володіли активами на суму близько $42,5 трлн, тоді як в Україні обсяг накопичень у недержавних пенсійних фондах становить лише близько 6 млрд грн.

Козак вважає, що запровадження другого рівня могло б забезпечити надходження до 100 млрд грн на рік, виходячи з обсягу фонду оплати праці в економіці близько 3 трлн грн і ставки внеску на рівні 2-3%.

"Це значна сума, але навіть такі обсяги не створять суттєвого навантаження на державний борг, адже загальний обсяг ОВДП становить близько 1,8 трлн грн", – зазначив глава інвестгрупи "Універ".

Улютін у відповідь зазначив, що обсяг щорічного роловеру внутрішнього державного боргу становить близько 520 млрд грн, з яких близько 70% припадає на державні банки. Він уточнив, що держава фактично розміщує облігацій стільки ж, скільки погашає, тобто здійснює 100% роловер, що обмежує можливість залучення додаткових коштів пенсійних фондів без створення надлишкової ліквідності.

"Ми маємо поступово знизити рівень роловеру до близько 30%, а можливо й до 21%, що означатиме появу на ринку близько 400 млрд грн вільної ліквідності. Питання, чи зможе бізнес ефективно її освоїти", – зазначив Улютін.

Міністр також заявив, що уряд працює над удосконаленням солідарної системи пенсійного забезпечення та поступовим переходом до моделі професійних пенсій.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Dh2uVPTGWk0