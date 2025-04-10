Накопичити необхідний обсяг газу на наступну зиму буде справжнім челенджем – радник прем’єра

Успішність накопичення необхідного обсягу газу на наступний опалювальний сезон залежатиме від наявності коштів у Групи "Нафтогаз" на ці цілі, ресурсу на європейських ринках, а також пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, вважає радник прем’єр-міністра України Юрій Бойко.

"Є чітке розуміння, який обсяг газу треба накопичити на початок ОЗП. Скажу чесно, це такий собі челендж, бо для виконання цієї задачі ключовими будуть три фактори: достатність фінансового ресурсу для закупівлі, наявність самого газу на європейських ринках (…), а також обмеження максимально можливої пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів", – сказав Бойко під час брифінгу у Медіацентрі України у Києві у четвер.

Він не став уточнювати, який саме обсяг потрібно буде імпортувати, зазначив тільки, що річне споживання Україною блакитного палива трохи менше 20 млрд куб. м.

Щодо фінансування закупівлі газу Бойко зазначив, що "є багато хороших напрацювань", але переадресував це питання самій НАК.

Водночас він звернув увагу, що поточний баланс газу унеможливлює реалізацію стратегії, яка була доречна у минулі роки і передбачала закупівлю газу у три літні місяці, коли він дешевший.

Бойко наголосив, що ціна на газ буде зовсім не вирішальною у підготовці до нового ОЗП.

"При поточному балансі газу цей імпорт мусить здійснюватися на постійній основі, й фактор ціни не є ключовим, бо у нас має бути розуміння: щоб вийти на планові показники накопичення, імпорт не можна зупиняти навіть тоді, коли ціна нам не дуже подобається або ж коли є очікування, що вона знизиться", – вважає радник прем’єра.

Він також зазначив, що Україна буде стикатись із ситуацією, "коли погляд треба буде спрямовувати за океан і працювати зі зрідженим газом із США".

Як повідомлялося, наприкінці березня 2025 року член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович зазначив, що до початку наступного опалювального сезону до 1 листопада цього року Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд куб. м природного газу.

Коментуючи під час профільної дискусії в Energy Club 1 квітня ці заяви топ-менеджера "Нафтогазу", керівник департаменту з ринкової та трейдингової аналітики Д.Трейдінг Кирило Бражко вказав, що у поточних фьючерсах імпорт таких обсягів коштуватиме $2,8 млрд. Він зазначив, що НАК поки знайшов менше третини необхідних коштів, але іншим важливим питанням є також графік імпорту. За його словами, оскільки до ОЗП-2025/2026 залишається трохи більше 200 днів, то, щоб забезпечити необхідний обсяг, треба імпортувати 22 млн куб. м газу на добу і починати вже зараз.

"За минулі роки ми забули про такий імпорт і як його забезпечувати (…). Потужності на імпорт є обмеженими. Найдешевшим напрямками є угорський та польський, але вони досить обмежені – 8 млн куб. м та 6,4 млн куб. м на добу Цих обсягів недостатньо, навіть якщо почати імпорт з сьогоднішнього дня. Треба буде застосовувати словацький та румунський напрямки, де тарифи операторів є вищими, тому при зміщенні графіку ближче до зими доведеться переплачувати за імпорт з цих країн", – описав він ситуацію, додавши, що, на його погляд, дешевшого газу в Європі напередодні ОЗП не буде.

Очільник Групи "Нафтогаз" Роман Чумак на пресконференції за підсумками ОЗП 2024-2025 років у Міністерстві енергетики України 9 квітня повідомив, що група вже відновила половину обсягів видобутку, втрачених через ворожі атаки у лютому.