Інтерфакс-Україна

Економіка

15:33 10.04.2025

Накопичити необхідний обсяг газу на наступну зиму буде справжнім челенджем – радник прем’єра

3 хв читати
Накопичити необхідний обсяг газу на наступну зиму буде справжнім челенджем – радник прем’єра

Успішність накопичення необхідного обсягу газу на наступний опалювальний сезон залежатиме від наявності коштів у Групи "Нафтогаз" на ці цілі, ресурсу на європейських ринках, а також пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, вважає радник прем’єр-міністра України Юрій Бойко.

"Є чітке розуміння, який обсяг газу треба накопичити на початок ОЗП. Скажу чесно, це такий собі челендж, бо для виконання цієї задачі ключовими будуть три фактори: достатність фінансового ресурсу для закупівлі, наявність самого газу на європейських ринках (…), а також обмеження максимально можливої пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів", – сказав Бойко під час брифінгу у Медіацентрі України у Києві у четвер.

Він не став уточнювати, який саме обсяг потрібно буде імпортувати, зазначив тільки, що річне споживання Україною блакитного палива трохи менше 20 млрд куб. м.

Щодо фінансування закупівлі газу Бойко зазначив, що "є багато хороших напрацювань", але переадресував це питання самій НАК.

Водночас він звернув увагу, що поточний баланс газу унеможливлює реалізацію стратегії, яка була доречна у минулі роки і передбачала закупівлю газу у три літні місяці, коли він дешевший.

Бойко наголосив, що ціна на газ буде зовсім не вирішальною у підготовці до нового ОЗП.

"При поточному балансі газу цей імпорт мусить здійснюватися на постійній основі, й фактор ціни не є ключовим, бо у нас має бути розуміння: щоб вийти на планові показники накопичення, імпорт не можна зупиняти навіть тоді, коли ціна нам не дуже подобається або ж коли є очікування, що вона знизиться", – вважає радник прем’єра.

Він також зазначив, що Україна буде стикатись із ситуацією, "коли погляд треба буде спрямовувати за океан і працювати зі зрідженим газом із США".

Як повідомлялося, наприкінці березня 2025 року член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович зазначив, що до початку наступного опалювального сезону до 1 листопада цього року Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд куб. м природного газу.

Коментуючи під час профільної дискусії в Energy Club 1 квітня ці заяви топ-менеджера "Нафтогазу", керівник департаменту з ринкової та трейдингової аналітики Д.Трейдінг Кирило Бражко вказав, що у поточних фьючерсах імпорт таких обсягів коштуватиме $2,8 млрд. Він зазначив, що НАК поки знайшов менше третини необхідних коштів, але іншим важливим питанням є також графік імпорту. За його словами, оскільки до ОЗП-2025/2026 залишається трохи більше 200 днів, то, щоб забезпечити необхідний обсяг, треба імпортувати 22 млн куб. м газу на добу і починати вже зараз.

"За минулі роки ми забули про такий імпорт і як його забезпечувати (…). Потужності на імпорт є обмеженими. Найдешевшим напрямками є угорський та польський, але вони досить обмежені – 8 млн куб. м та 6,4 млн куб. м на добу Цих обсягів недостатньо, навіть якщо почати імпорт з сьогоднішнього дня. Треба буде застосовувати словацький та румунський напрямки, де тарифи операторів є вищими, тому при зміщенні графіку ближче до зими доведеться переплачувати за імпорт з цих країн", – описав він ситуацію, додавши, що, на його погляд, дешевшого газу в Європі напередодні ОЗП не буде.

Очільник Групи "Нафтогаз" Роман Чумак на пресконференції за підсумками ОЗП 2024-2025 років у Міністерстві енергетики України 9 квітня повідомив, що група вже відновила половину обсягів видобутку, втрачених через ворожі атаки у лютому.

Теги: #накопичення #газ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:07 08.04.2025
ЄС зацікавлений в обговоренні зі США подальших поставок СПГ для заміни газу з РФ

ЄС зацікавлений в обговоренні зі США подальших поставок СПГ для заміни газу з РФ

21:14 02.04.2025
Італія, Греція і Болгарія в січні знизили імпорт газу з Азербайджану на 26%

Італія, Греція і Болгарія в січні знизили імпорт газу з Азербайджану на 26%

18:17 01.04.2025
Газовидобувники просять знизити вимоги до якості газу для відновлення після руйнувань внаслідок атак РФ

Газовидобувники просять знизити вимоги до якості газу для відновлення після руйнувань внаслідок атак РФ

20:16 29.03.2025
Кабмін продовжив спецзобов'язання на ринку газу до 31 жовтня 2025р та додав до них "Укрнафту"

Кабмін продовжив спецзобов'язання на ринку газу до 31 жовтня 2025р та додав до них "Укрнафту"

12:31 27.01.2025
Жолнович: Із 2026 р. можуть розпочатися перші накопичення в рамках накопичувальної пенсійної системи

Жолнович: Із 2026 р. можуть розпочатися перші накопичення в рамках накопичувальної пенсійної системи

12:40 31.03.2024
РФ довго не здійснювала ударів по енергетиці України, це дало змогу накопичити певну кількість ракет - Буданов

РФ довго не здійснювала ударів по енергетиці України, це дало змогу накопичити певну кількість ракет - Буданов

13:15 09.07.2023
Накопичувальний рівень пенсійної системи можливий лише після війни - меморандум із МВФ

Накопичувальний рівень пенсійної системи можливий лише після війни - меморандум із МВФ

11:33 01.07.2023
Росія, ймовірно, накопичує ракети для чергової атаки - Ігнат

Росія, ймовірно, накопичує ракети для чергової атаки - Ігнат

10:09 20.12.2021
Рада планує ухвалити пакет законопроектів із запуску накопичувальної пенсійної системи у 2022 році - Арахамія

Рада планує ухвалити пакет законопроектів із запуску накопичувальної пенсійної системи у 2022 році - Арахамія

11:49 01.12.2021
Накопичення на економпаспорті дитини можуть становити до 9 тис. грн за рік – розрахунки агентства

Накопичення на економпаспорті дитини можуть становити до 9 тис. грн за рік – розрахунки агентства

ВАЖЛИВЕ

Фондові ринки Європи завершили торги в середу зниженням, Stoxx втратив 3,5%

Інфляція в Україні у березні-2025 виросла до 1,5%, у річному вимірі – до 14,6% - Держстат

ЄІБ надає Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури

"Енергоатом" планує відремонтувати всі 9 блоків підконтрольних АЕС до кінця серпня - Котін

"Центренерго" зазнало приблизно EUR250 млн збитків від атак РФ

ОСТАННЄ

Бізнесу потрібні передбачуваність, прозорість та можливість фінансування від міжнародних інституцій – СЕО "Метінвесту"

Шмигаль закликає Євросоюз прискорити процес інтеграції України до Єдиного ринку ЄС

"Нафтогаз" відновив понад 50% втраченого після лютневих обстрілів видобутку

"Інтерпайп" продовжує розвивати систему техосвіти в Дніпрі та відкрив 12-ту шкільну локацію, збільшуючи інвестиції в освіту

CRH може втратити в Україні активи на EUR100 млн через скасування судом дозволу АМКУ на покупку компаній "Дікергофф"

Мінфін підготував законопроєкт, що передбачає щорічну передачу даних в ДПС інтернет-платформами

Трамп вважає, що Китай хотів би укласти торговельну угоду зі США

Київ розраховує отримати понад 1,59 млрд грн пайових внесків за введені в експлуатацію у 2020-2022 рр. об’єкти

Smart Energy зупинила 3,2 млрд грн інвестицій в українські надра

Другий транш доходів від знерухомлених російських активів на 2,1 млрд євро надійде в Україну, орієнтовно, наприкінці квітня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА