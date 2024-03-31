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12:40 31.03.2024

РФ довго не здійснювала ударів по енергетиці України, це дало змогу накопичити певну кількість ракет - Буданов

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РФ довго не здійснювала ударів по енергетиці України, це дало змогу накопичити певну кількість ракет - Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначає, що оскільки РФ значний час не здійснювала ударів по енергетиці, їм вдалося накопичити, а також виробити певну кількість ракет.

"Щодо кількості ракет - ми постійно відстежуємо темпи виробництва, накопичення тощо. Скільки в них ракет, нам достовірно відомо. Те, що вони не здійснювали понад рік ударів по енергетиці, дало їм змогу накопичити певну кількість озброєння. На жаль, у ворога є зараз сили для того, щоб продовжувати свою роботу", - сказав він в ефірі телемарафону в неділю.

За його словами, якщо говорити про виробництво РФ ракет оперативно-тактичного рівня, то це не 100 ракет на місяць, але "цифра значна".

"Калібри" накопичувалися весь цей період, вони абсолютно готові до застосування", - сказав Буданов. За його словами, було ухвалено рішення через те, що "Калібр" менш ефективний, ніж Х-101, "поки що використовувати Х-101".

"Найближчим часом, думаю, ми побачимо знову "Калібри", тому що кількість Х-101 значно скоротилася", - припустив начальник ГУР.

"У них було рішення відновити запаси ракет флоту, тому що вони значно в них на той час скоротилися, довести їх до певної кількості, яку я зараз не хочу озвучувати. Це завдання вони виконали. Тобто зараз вони технічно готові до їхнього застосування. Поки флот накопичував свої ракети, Повітряно-космічні сили РФ використовували ракети Х-101", - пояснив він.

Теги: #рф #накопичення #ракети #буданов

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