Улютін виступає за запровадження добровільної накопичувальної пенсійної системи, а не обов'язкової

Фото: НБУ

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін заявляє про необхідність запровадження добровільної накопичувальної пенсійної системи, а не обов’язкової.

"Питання пенсійної реформи не сьогоднішнє, не вчорашнє, а питання, яке назріло впродовж тривалого періоду часу. Воно досить комплексне, як на стороні видатковій, так і на стороні доходній", - сказав Улютін під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

Вн зазначив, що пенсійна система має дуже багато викривлень, які формувалися роками: спеціальні пенсії, пільгові пенсії, ранній вихід на пенсію.

"Все це формує тиск, і не дає можливість забезпечити гідний рівень пенсійного забезпечення. Для цього потрібна комплексна зміна пенсійної системи", - додав міністр.

Зокрема, необхідно змінити підходи до солідарної системи; замінити спеціальні пенсії на професійну складову, і чітко визначити, хто буде фінансувати цю складову; ввести накопичувальну частину.

"Не обов’язкову накопичувальну частину, оскільки у нас немає куди фінансувати цю накопичувальну обов’язкову: це більше перекладання тиску на публічні фінанси в майбутньому, а саме добровільну накопичувальну систему", - наголосив Улютін.

Крім того, на запитання, який перелік продуктів можна придбати на мінімальну пенсію, яка для пенсіонерів, що працюють, становить 2361 грн, а для безробітних - 3038 грн, міністр відповів: "За ці кошти купити не можна нічого".

Як повідомлялося, у вересні 2023 року тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 2024 року буде проведено реформу солідарної пенсійної системи.

У жовтні 2023 року тодішній міністр соцполітики Оксана Жолнович заявила, що уряд підготує всю інфраструктуру для накопичувальної пенсійної системи до 2025 року, але якщо війна триватиме, то запустити її можна буде тільки після перемоги.

У вересні 2024 року перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак (тепер заступниця міністра економіки) повідомила, що реформу солідарної пенсійної системи розроблено. В свою чергу, Жолнович заявила, що відомство планує впроваджувати накопичувальну пенсійну систему із 2026 року, а також прогнозувала запуск нової солідарної пенсійної системи з липня 2025 року.

3 січня 2025 року Шмигаль заявив, що 2025 року планується впровадження в Україні базової соціальної допомоги та ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему.

27 січня 2025 року Жолнович заявила, що з 2026 року можуть розпочатися перші накопичення в рамках накопичувальної пенсійної системи.

18 серпня 2025 року міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін заявив, що на сьогодні з міжнародними партнерами йде робота над тимчасовим фінансовим інструментом, для того щоб пенсійні накопичення були збережені і захищені від інфляційного впливу.

17 жовтня 2025 року міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін заявив, що запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні наразі є передчасним, оскільки фінансовий ринок не готовий забезпечити ефективне інвестування таких коштів.