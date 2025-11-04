Україна продовжує накопичувати запаси газу в ПСГ після початку активного опалювального сезону

Фото: https://www.facebook.com

Україна, починаючи з п'ятниці, 31 жовтня, продовжує накопичувати в незначних обсягах природний газ в підземних сховищах (ПСГ), про що свідчать дані європейської платформи Agregated Gas Storage Inventory (AGSI).

Як повідомлялося з посиланням на ексміністерку енергетики Ольгу Буславець, така ситуація стала можливою завдяки наявним обсягам імпорту газу в Україну, зокрема, відновленню його імпорту з Польщі починаючи з 23 жовтня після завершення планових ремонтних робіт з боку польського оператора ГТС Gaz-System.

Ексміністерка наприкінці минулого тижня прогнозувала, що завдяки імпорту країні вдасться відтермінувати активний відбір газу з ПСГ ще на 7-10 днів.

За даними AGSI, загальний рівень запасів природного газу в ПСГ України наразі перевищує заплановані урядом 8,5 млрд куб. м без врахування газу довготривалого зберігання (технологічного газу).

Згідно з інформацією "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), загальний обсяг імпорту газу в Україну станом на 4 жовтня планується на рівні 23,6 млн куб. м, зокрема, з Угорщини – 9,8 куб. м, Польщі – 8,2 куб. м, Словаччини – 4,8 куб. м, Румунії – 0,8 млн куб. м.

Як заявив 29 жовтня голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, для сталого його проходження Україна до кінця опалювального сезону 2025/2026 рр. потребує додаткового імпорту газу обсягом трохи більше 4 млрд куб. м. Також, за його словами, на додатковий імпорт Україна потребує $1,9 млрд, значну частину з яких уже залучено.

Своєю чергою, як зазначила заступник голови наглядової ради групи "Нафтогаз" Наталія Бойко, через атаки РФ Україна за підсумками року може недоотримати приблизно третину запланованого видобутку природного газу.