Оновлена пенсійна модель передбачатиме базову виплату та додаткові виплати за бойовий досвід - Мінсоцполітики

Фото: НБУ

Оновлена модель пенсійного забезпечення в Україні передбачатиме базову виплату для людей старшого віку, трансформацію спеціальних пенсій у професійні, оновлення підходів до накопичувальної системи, додаткові виплати за бойовий досвід, повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

"Наразі міністерство спільно з міжнародними партнерами працює над розробкою законодавства, яке визначить оновлену модель пенсійного забезпечення в Україні", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що оновлена модель передбачатиме запровадження гарантованої базової виплати для громадян, які досягли 65 років або у 60 років мають повний страховий стаж, що стане соціальним мінімумом, який, на думку міністерства, гарантуватиме гідне життя у старості та захистить найвразливіших громадян від бідності.

Мінсоцполітики також пропонує єдину базову формулу, в якій розмір пенсії залежить від сплачених внесків.

"Тобто Пенсійний фонд залишатиметься платоспроможним, а внески громадян прямо визначатимуть розмір їхніх пенсій, роблячи систему прозорою та справедливою", - наголосили у міністерстві.

Крім того, планується виокремити солідарну пенсію за єдиними правилами для всіх та створити професійні пенсії для окремих категорій працівників коштом додаткових внесків.

Серед іншого, розробляється модель добровільної накопичувальної пенсії з державними стимулами та гарантіями захисту пенсійного капіталу, яка доповнюватиме солідарну систему та сприятиме формуванню особистих заощаджень на старість.

"Гідна підтримка ветеранів. Йдеться про гідну підтримку ветеранів, які захищають Україну у війні з росією. Планується запровадження додаткової пенсійної виплати за бойовий досвід з чітко визначеними та прозорими критеріями нарахування, що забезпечить справедливе і зрозуміле винагородження ветеранів за їхню службу та внесок у захист країни", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 2024 року буде проведено реформу солідарної пенсійної системи.

У жовтні 2023 року тодішній міністр соцполітики Оксана Жолнович заявила, що уряд підготує всю інфраструктуру для накопичувальної пенсійної системи до 2025 року, але якщо війна триватиме, то запустити її можна буде тільки після перемоги.

У вересні 2024 року перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак (тепер заступниця міністра економіки) повідомила, що реформу солідарної пенсійної системи розроблено. В свою чергу, Жолнович заявила, що відомство планує впроваджувати накопичувальну пенсійну систему із 2026 року, а також прогнозувала запуск нової солідарної пенсійної системи з липня 2025 року.

3 січня 2025 року Шмигаль заявив, що 2025 року планується впровадження в Україні базової соціальної допомоги та ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему.

27 січня 2025 року Жолнович заявила, що з 2026 року можуть розпочатися перші накопичення в рамках накопичувальної пенсійної системи.

18 серпня 2025 року міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін заявив, що на сьогодні з міжнародними партнерами йде робота над тимчасовим фінансовим інструментом, для того щоб пенсійні накопичення були збережені і захищені від інфляційного впливу.

17 жовтня 2025 року міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін заявив, що запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні наразі є передчасним, оскільки фінансовий ринок не готовий забезпечити ефективне інвестування таких коштів.