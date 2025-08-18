Йде робота над тимчасовим фінінструментом, щоб пенсійні накопичення були збережені і захищені від інфляційного впливу - Улютін

Міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін заявляє, що на сьогодні з міжнародними партнерами йде робота над тимчасовим фінансовим інструментом, для того щоб пенсійні накопичення були збережені і захищені від інфляційного впливу.

"Питання накопичувальної пенсійної системи - це в першу чергу питання збереження ресурсу. Навіть не питання можливості чи не можливості впровадження під час повномасштабного вторгнення, чи під час дії режиму воєнного стану. Питання саме в тому фінансовому інструменті, який ми запропонуємо як держава, щоб будь-хто, хто вкладається в накопичувальну систему був впевнений, що через певний період часу ці накопичення у нього будуть, він зможе зберегти це. Саме довіра до такого інструменту є важливою", - сказав Улютін під час презентації Програми дій уряду в понеділок, відповідаючи на питання, чи можливе запровадження накопичувальної пенсійної системи до завершення війни.

Він додав, що поки в Україні ще будується внутрішній фінансовий ринок, знайти такий інструмент всередині країни дуже важко.

Міністр нагадав, що пропрацьовувався для цих цілей механізм облігацій внутрішньої державної позики.

"Але моє особисте бачення, що це не зовсім працююча ситуація. Коли ми з публічного сектору, публічних фінансів забираємо частину ресурсів і через будь-який пенсійний накопичувальний фонд вкладаємо в облігації внутрішньої державної позики, ми створюємо відкладену проблему", - заявив Улютін.

У звʼязку з чим він відмітив, що наразі ведеться робота, зокрема з міжнародними партнерами, щодо винайдення "тимчасового фінансового костиля", фінансового інструменту, для того щоб пенсійні накопичення були збережені і захищені від інфляційного впливу.