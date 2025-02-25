Економіка

10:15 25.02.2025

“Ковлар Груп” спільно з НАН Україна розробили продукти оборонного призначення

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“Ковлар Груп” спільно з НАН Україна розробили продукти оборонного призначення

“Ковлар Груп” спільно з НАН Україна розробили інноваційні продукти оборонного призначення, повідомив керівник “Ковлар Груп” Костянтин Калафат в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Спільно з провідними інститутами НАН України ми розробили та впровадили у виробництво універсальний засіб з термінового індивідуального знезараження компонентів хімічної зброї та багатошарове антирадарне лакофарбове покриття. Зараз розробляємо вогнезахисний рулонний матеріал для організації швидкого мобільного вогнезахисту на об’єктах оборонного призначення та при відновленні споруд енергетичного комплексу”, - повідомив він.

Він підкреслив, що виробництво вогнезахисних матеріалів є діяльністю з високою часткою інтелектуальної та наукової складової.

“Фарба, штукатурка чи плита, призначена для вогнезахисту, не є звичайним будівельним матеріалом, що оцінюється за параметрами естетики, міцності, стійкості до зовнішніх впливів тощо. Перш за все, вогнезахисний матеріал є своєрідним хімічним реактором, компоненти якого в умовах пожежі мають реагувати між собою, забезпечуючи нормовані показники стійкості будівельної конструкції. По-друге, вогнезахисна індустрія є дуже динамічною системою, яка постійно потребує матеріалів та рішень з вищими вогнезахисними та експлуатаційними характеристиками. Так лише за останні 10 років вимоги для тонкошарових вогнезахисних фарб збільшилися з максимальної межі вогнестійкості від 90 до 180 хв.”, - розповів Калафат.

Засіб, що має вийти на ринок вогнезахисту, підлягає обов’язковим спеціалізованим випробуванням та сертифікації, на яких визначають його вогнезахисну ефективність, що і є  підсумком наукового пошуку зі створення ефективної рецептури та вердиктом, настільки розроблений матеріал є перспективним.

“Головною передумовою для організації підприємства з виробництва засобів пасивного вогнезахисту є наявність наукового потенціалу, досвіду та знань, які б дозволили створити новий якісний продукт, конкурентоздатний на світовому ринку аналогічних матеріалів”, - резюмував Калафат.

ТОВ "Ковлар Груп" засновано 2015 року, статутний фонд 1,2 млн грн, кінцеві бенефіціари Костянтин Калафат (40%), Андрій Озейчук (35%) і Любов Вахітова (25%). Згідно з даними опендатабот, за підсумками трьох кварталів 2024 року компанія отримала 73 млн 726,4 тис. грн доходу; чистий прибуток 10 млн 228,6 тис грн.

Теги: #ковлар_груп #костянтин_калафат

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