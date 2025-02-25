Вогнезахисна галузь є важливою складовою безпеки України – директор “Ковлар Груп”

В умовах війни значення захисту будівель від можливих наслідків пожеж зростає в рази пропорційно тим загрозам, які виникають при постійних ракетних обстрілах. Провідним українським виробником вогнезахисту є компанія “Ковлар Груп”, яка за кілька років з моменту свого заснування вийшла в лідери галузі та продовжує успішно розвиватися навіть в умовах повномасштабного вторгнення. Керівник “Ковлар Груп” Костянтин Калафат розповів “Інтерфакс-Україна” про історію розвитку компанії та особливості роботи у воєнний період.



- Ви розпочали бізнес 10 років тому. Розкажіть про очікування та концептуальні задуми. Що вдалося реалізувати?

- Наша компанія була створена провідними фахівцями будівельної галузі, які працюючи спільно у форматі Асоціації «Український центр сталевого будівництва» зрозуміли, що для подальшого ефективного розвитку галузі металобудівництва не вистачає якісного та доступного вогнезахисного матеріалу. На той момент єдиним і, як показало життя, правильним виходом із ситуації було створення з нуля нового українського виробника засобів пасивного вогнезахисту – “Ковлар Груп”.

У 2015 році в засновників підприємства не було амбітної мети, яку можна сформулювати як вихід у лідери вітчизняної вогнезахисної галузі. Ми хотіли використати досвід американських будівельників, щоб створити доступний вітчизняний матеріал для вогнезахисту сталевих конструкцій. Грошей на старті було лише на дуже скромну зарплатню двом співробітникам, сертифікацію та закупівлю сировини для створення першого продукту компанії – штукатурної суміші Ammokote GP-240. Продажі штукатурки дозволили заробити стартові кошти, які були інвестовані в організацію власного цеху та складських приміщень, придбання необхідного обладнання, створення науково-дослідної лабораторії. Також ми інвестували в розробку та випробування нових вогнезахисних матеріалів, яких наразі налічується понад 20 позицій.

Наявність в країні якісної вогнезахисної продукції Ammokote створила об’єктивні умови для позитивних змін у напрямку імпортозаміщення. З моменту виходу на ринок вогнезахисту України підприємства “Ковлар Груп” спостерігається стійка динаміка зменшення частки вогнезахисних матеріалів, що імпортуються в Україну, від 80% у 2016 році до 20% у 2024 році.

На шляху становлення компанія отримала щиру підтримку та допомогу від київського бізнесу. Наприклад, перші партії вогнезахисної штукатурки ми виробляли на базі НВП “Укрвермикуліт”, а вогнезахисні фарби – на обладнанні провідного українського виробника Kompozit. Наше підприємство також плідно співпрацює з інститутами НАН України з питань наукових досліджень з метою розробки нових інноваційних засобів вогнезахисту. На волонтерських засадах ми допомагаємо українським вченим в організації пілотних виробництв та впровадженні наукових результатів.



- Які результати діяльності компанії?

- За перші три роки нам вдалося вийти на самоокупність, а вже у 2020 році компанія стала найбільшим виробником вогнезахисту в Україні та по деяким позиціям доля матеріалів Ammokote складала до 98% ринку. Сьогодні ми виробляємо всі необхідні для галузі будівництва засоби пасивного вогнезахисту: п’ять видів фарб, три типи штукатурних сумішей, декілька видів плит та більше десятка вогнезахисних виробів та систем.

Наприкінці 2024 року ДПС України внесла “Ковлар Груп” до «Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства». Включення українського виробника вогнезахисту до першого списку «Клубу білого бізнесу» підтверджує високу довіру державних органів та партнерів до діяльності компанії, а також до продукції Ammokote. Працювати чесно, сумлінно сплачуючи податки – це не лише відповідальність компанії, а й наші інвестиції у майбутнє України. Ми продовжуємо працювати на розвиток економіки країни і задавати високі стандарти відкритості ведення бізнесу на ринку вогнезахисту будівельних конструкцій.

Ми чекаємо перемоги України, бо маємо дуже великі плани на розширення як виробничих потужностей, так і асортименту продукції. Проводимо підготовчу роботу по виведенню на ринок матеріалів, виробництво яких відсутнє в Україні. Попередні випробування пройшли нові засоби вогнезахисту – покриття, що здатне забезпечити стійкість металевих конструкцій у пожежі до 5 годин, та атмосферостійке епоксидне вогнезахисне покриття.



- Завдяки чому “Ковлар Груп” вдалося обійти конкурентів, які на українському ринку працюють понад 30 років?

- Будь-який успішний бізнес – це, насамперед, об’єднання професіоналів, які здатні поєднати правильну ідею з напруженою працею для її втілення. Впродовж нашої діяльності значні кошти вкладались в інтелектуальну складову бізнесу шляхом залучення до роботи відомих науковців та технологів, провідних спеціалістів будівельної сфери, фахівців з проєктування, експертизи, кваліфікації, сертифікації будівельних матеріалів тощо. Велика увага приділялася популяризації торговельної марки Ammokote, яка здебільшого будувалась на організації освітніх програм та заходів з питань вогнезахисту для будівельників, проєктувальників, замовників вогнезахисту тощо. Саме в наданні професійного консалтингу, експертизи та аудиту технічних рішень в галузі безпеки та організації процесів вогнезахисту є основна конкурентна відмінність "Ковлар Груп".

Наш початковий бізнес-план – створити дешевий та надійний вогнезахисний матеріал для зниження собівартості металевих конструкцій, з часом трансформувався у створення своєрідного хабу з протипожежної безпеки, в якому замовник вирішує цілий комплекс питань з вогнезахисту. При зверненні до “Ковлар Груп” замовник окрім вогнезахисної продукції може отримати послуги з забезпечення пожежної безпеки усієї будівлі – від розробки концепції та проєктування вогнезахисту до виконання вогнезахисних робіт.

Діяльність “Ковлар Груп” дозволяє підтримувати розвиток вогнезахисної галузі України на світовому рівні – асортимент та ефективність продукції Ammokote не поступаються, а іноді й перевершують показники визнаних світових аналогів. Продукція Ammokote характеризується підтвердженою якістю та розумною ціною, що робить її пріоритетним матеріалом для вогнезахисту усіх типів будівельних конструкцій та комунікацій.



- Як змінилася робота компанії під час воєнного стану? З якими викликами та труднощами доводиться стикатися у повсякденній виробничій діяльності?

- Нам доводиться долати ті самі труднощі, що й більшості українського бізнесу, роботі якого заважають перебої з електроенергією, порушення логістики, нестача сировини та кадровий голод. На початку повномасштабного вторгнення ми стояли на роздоріжжі та готувалися до закриття підприємства. Щоб отямитися та адаптуватися до нових умов, знадобився майже рік. Ми зуміли зберегти колектив у довоєнному складі, зараз поступово підвищуємо економічні показники, приймаємо активну участь у вирішенні нагальних державних проблем з відновлення та захисту об’єктів цивільної та критичної інфраструктури. За всю історію існування компанії ми жодного разу не підвели наших замовників ані з обсягами вироблених матеріалів, ані з термінами їх постачання.



- Як компанія допомагає наближати перемогу?

- Спільно з провідними інститутами НАН України ми розробили та впровадили у виробництво універсальний засіб з термінового індивідуального знезараження компонентів хімічної зброї та багатошарове антирадарне лакофарбове покриття. Зараз розробляємо вогнезахисний рулонний матеріал для організації швидкого мобільного вогнезахисту на об’єктах оборонного призначення та при відновленні споруд енергетичного комплексу.

Наше підприємство з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує бійців ЗСУ як фінансово так і вирішенням питань щодо закупівлі необхідних речей для потреб нашої армії.

Фахівці компанії приймають активну участь в діяльності суспільно-громадських організацій та інституцій, серед яких профільні комітети з пожежної безпеки галузевих асоціацій, технічні комітети стандартизації тощо. Крім того наші спеціалісти є співавторами державних стандартів та будівельних норм, авторами багатьох публікацій, статей та патентів.



- Наскільки складно вийти новому гравцю на ринок вогнезахисту?

- Виробництво вогнезахисних матеріалів є діяльністю з високою часткою інтелектуальної та наукової складової. Бо фарба, штукатурка чи плита, призначена для вогнезахисту, не є звичайним будівельним матеріалом, що оцінюється за параметрами естетики, міцності, стійкості до зовнішніх впливів тощо. Передусім вогнезахисний матеріал є своєрідним хімічним реактором, компоненти якого в умовах пожежі мають реагувати між собою, забезпечуючи нормовані показники стійкості будівельної конструкції.

По-друге, вогнезахисна індустрія є дуже динамічною системою, яка постійно потребує матеріалів та рішень з вищими вогнезахисними та експлуатаційними характеристиками. Так, лише за останні 10 років вимоги для тонкошарових вогнезахисних фарб збільшилися з максимальної межі вогнестійкості від 90 до 180 хв.

По-третє, засіб, що має вийти на ринок вогнезахисту, підлягає обов’язковим спеціалізованим випробуванням та сертифікації, на яких визначають його вогнезахисну ефективність. Останні якраз і є підсумком наукового пошуку зі створення ефективної рецептури та вердиктом, настільки розроблений матеріал є перспективним та таким, що забезпечить попит з боку будівельної галузі.

Тому головною передумовою для організації підприємства з виробництва засобів пасивного вогнезахисту є наявність наукового потенціалу, досвіду та знань, які б дозволили створити новий якісний продукт, конкурентоздатний на світовому ринку аналогічних матеріалів.



- Яке місце, за вашими оцінками, займає вітчизняна галузь вогнезахисту на світовому вогнезахисному ринку? Чого їй бракує - технології, нормативного регулювання, системного підходу з боку держорганів тощо?

- На сьогодні можемо констатувати, що “Ковлар Груп” зробила суттєвий внесок в те, що українська вогнезахисна галузь, незважаючи на війну та негаразди в економіці, розвивається на високому світовому рівні - як за асортиментом, так і за параметрами вогнезахисної ефективності.

Треба підкреслити, що корупційна складова, яка сьогодні присутня в нашій сфері на рівні прийняття кабінетних рішень щодо застосування того чи іншого вогнезахисного матеріалу, не тільки обкрадає український бюджет, але й гальмує розвиток національної вогнезахисної галузі. Висловлюю щиру подяку журналістам, які регулярно порушують питання про зловживання у тендерах із суттєвим завищенням цін на вогнезахисну обробку об’єктів державної власності. Але хочеться звернути увагу, що порівняння журналістами в деяких статтях вартості вогнезахисних матеріалів не є коректним. У вогнезахисній галузі так не працює на відміну від, наприклад, порівняння вартості цементу чи металу. Вогнезахисний матеріал може бути дорожчим, ніж аналоги, але витрата його буде значно меншою, або термін служби матеріалу буде більшим, ніж в аналогічного засобу, що сумарно призводить до значної економії коштів забудовника. Звичайно, це не стосується випадків, коли в кошторисі зазначають вартість вогнезахисного обробляння, яка є завищеною від ринкової у 3-5, а іноді й більше разів. Це справді прояви корупції, з якими слід розбиратися відповідним держорганам.

В найближчих планах “Ковлар Груп” – збільшення виробничих потужностей для прийняття викликів, пов’язаних з відбудовою повоєнної України. Використання вогнезахисних матеріалів українського виробництва дозволить мінімізувати вартість відновлення об’єктів будівництва, отримати додаткові робочі місця та збільшити надходження коштів до бюджету у вигляді податків, а також зберегти валютні резерви України. Зараз як ніколи потрібна дієва підтримка українського виробника від держслужбовців ДСНС, міністерств та відомств, проєктувальників, безпосередньо замовників, які мають мислити державними масштабами й зробити вибір на користь економічного розвитку та відбудови України.