Інтерфакс-Україна
Події
15:55 05.09.2025

Правоохоронці прийшли з обшуками в Департамент суспільних комунікацій КМДА, щоб вилучити документи, які є на сайті – КМДА

2 хв читати
Правоохоронці прийшли з обшуками в Департамент суспільних комунікацій КМДА, щоб вилучити документи, які є на сайті – КМДА

Правоохоронці проводять обшуки в Департаменті суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації та підпорядкованих йому комунальних підприємствах, повідомляє пресслужба КМДА.

"У Департаменті суспільних комунікацій і підпорядкованих йому комунальних підприємствах правоохоронні органи проводять обшуки. Таким чином, правоохоронці продовжують використовувати суди та обшуки як інструмент тиску і дискредитації діяльності КМДА", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Департаменті, обшуки проводяться без рішень суду, вилучають документи, які й так є у відкритому доступі.

"Жодних попередніх запитів чи рішень суду на отримання документів не було. Натомість дії правоохоронців заблокували роботу Департаменту та підпорядкованих підприємств. Працівники Департаменту надають запитувані правоохоронними органами документи, які й без того є у відкритому доступі", - зазначають в КМДА.

Раніше депутат Київради та директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА Мирослава Смірнова звернулася до СБУ та Нацполіції через стеження за нею чотирьох невідомих чоловіків, які можуть бути співробітниками правоохоронних органів. Факт стеження вони самі підтвердили на відео, яке Смірнова опублікувала в фейсбук.

Як заявляв мер Києва Віталій Кличко, регулярними обшуками в столичній мерії влада прагне заблокувати роботу міста.

"Одним депутатам перешкоджають у їх присутності на засіданнях. (То допити, то обшуки). Інших залякують надуманими кримінальними справами. Ми бачимо постійні маніпуляції і брехню, яку розповсюджують на підконтрольних центральній владі телеграм каналах та в ЗМІ. Особливо цинічно і гидко виглядають спроби знищення системи управління столицею під час війни", - заявив Кличко.

Теги: #департамент #обшук #правоохоронці #кмда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:39 05.09.2025
КМДА повідомляє про обшуки у департаменті суспільних комунікацій

КМДА повідомляє про обшуки у департаменті суспільних комунікацій

14:59 02.09.2025
Проти голови Деснянської РДА Бахматова відкрите кримінальне провадження – КМДА

Проти голови Деснянської РДА Бахматова відкрите кримінальне провадження – КМДА

13:08 01.09.2025
Керівник Львівської поліції щодо зброї, з якої вбили Парубія: на даний час не можемо надати інформацію

Керівник Львівської поліції щодо зброї, з якої вбили Парубія: на даний час не можемо надати інформацію

18:12 30.08.2025
На даний час того, хто стріляв у Парубія, не затримано, особу його не встановлено - правоохоронці

На даний час того, хто стріляв у Парубія, не затримано, особу його не встановлено - правоохоронці

09:46 29.08.2025
Директор ДБР: До суду цього року передано матеріали щодо 75 правоохоронців за обвинуваченням у катуванні

Директор ДБР: До суду цього року передано матеріали щодо 75 правоохоронців за обвинуваченням у катуванні

17:57 26.08.2025
На Рівненщині розслідують смерть військовозобов’язаного у приміщенні РТЦК та СП

На Рівненщині розслідують смерть військовозобов’язаного у приміщенні РТЦК та СП

17:45 26.08.2025
Київ із 2023 року виплатив понад 778 млн грн допомоги для родин загиблих Захисників і Захисниць України - КМДА

Київ із 2023 року виплатив понад 778 млн грн допомоги для родин загиблих Захисників і Захисниць України - КМДА

14:34 25.08.2025
На Одещині правоохоронці припинили злочинний вплив "тіньового куратора Бесарабії"

На Одещині правоохоронці припинили злочинний вплив "тіньового куратора Бесарабії"

14:59 20.08.2025
КМДА про затримку з оформленням статусу критичних підприємств: це прямі повноваження КМВА

КМДА про затримку з оформленням статусу критичних підприємств: це прямі повноваження КМВА

18:16 19.08.2025
Критична ситуація склалася в Києві з оформленням статусу критичних підприємств - голова КМВА

Критична ситуація склалася в Києві з оформленням статусу критичних підприємств - голова КМВА

ВАЖЛИВЕ

Запрошення Віткоффа до України залишається в силі - МЗС

Якщо Угорщина припинить імпортувати російську нафту та газ, це прискорить кінець війни, заявив Кошта

Зеленський про розгортання військ партнерів в Україні: Буде точно не в одиницях, а в тисячах

Українські фахівці розвивають далекобійність, були позитивні випробування – Зеленський

Україна готова зустрічатися з Орбаном, щоб проговорити причини блокування вступу до ЄС, - Зеленський

ОСТАННЄ

Білий дім: Трамп перейменує міністерство оборони на міністерство війни

Дніпро в диму: масштабна пожежа на території колишнього комбайнового заводу

Обсяг допомоги підрозділам Сил оборони від Фонду Порошенка перевищив 7 мільярдів гривень

В проекті держбюджету-2026 пріоритетом залишатиметься безпека і оборона - Свириденко

Україна повернула з-за кордону понад EUR3,3 млн, вкрадених через корупційну схему "Поліграфкомбінату" – НАБУ

Зеленський доручив уряду та ОП протягом місяця запропонувати цілісну платформу для ветеранів

Зеленський очікує від уряду пропозицію дієвого страхування військових ризиків для прифронтових громад

МЗС: Пропозиція зустрічі в Москві несерйозна, однак демонструє початок усвідомлення РФ її необхідності

МЗС: Ризики транзиту енергоносіїв через загарбницьку війну РФ - відповідальність Москви

Після спецоперації "Павутина" росіяни перемістили свої літаки на найсхідніший аеродром – Малюк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА