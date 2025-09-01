Інтерфакс-Україна
Керівник Львівської поліції щодо зброї, з якої вбили Парубія: на даний час не можемо надати інформацію

Правоохоронці не надають інформації щодо того, чи знайдена у підозрюваного зброя, з якої було вбито народного депутата фракції "Європейська солідарність" Андрія Парубія, та чи мав затриманий чоловік навички стрільби.

"Не можемо ми на даний час надавати дану інформацію", - сказав начальник поліції Львівської області Олександр Шляховський на брифінгу у Львові в понеділок, відповідаючи на питання, чи знайшли правоохоронці зброю у підозрюваного та звідки у затриманого львів'янина навички володіння зброєю.

Він зазначив: "Ми на даний час збираємо ці докази. Ми обов'язково проінформуємо суспільство".

Як повідомлялося, народного депутата, голову Верховної Ради у 2016-2019 рр. Парубія застрелили на вулиці у Львові опівдні 30 серпня. Невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких той загинув на місці.

Ймовірного стрільця у справі про убивство Парубія затримали у Хмельницькій області, це 52-річний львів'янин, він уже дав перші показання. Голова Національної поліції України Іван Вигівський раніше заявляв, що в злочині є російський слід.

