Інтерфакс-Україна
Події
11:51 10.06.2025

Точицький: через вибухову хвилю пошкоджено Софійський собор

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Внаслідок обстрілу окупаційною армією РФ Києва у ніч на вівторок спричинено руйнування карнизу на головній апсиді Софійського собору в Києві, повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький.

"Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві — святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності. Вибухова хвиля спричинила руйнування карнизу на головній апсиді пам’ятки національного значення. Цей храм XI століття — це душа всієї України", - написав Точицький на сторінці у Facebook.

Міністр додав, що через обстріли у вівторок постраждала й Одеська кіностудія.

"Вночі постраждала Одеська кіностудія — місце, де творилось українське кіно. Пошкоджено павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт. Повністю знищено декорації до фільму "Довженко" — національного проєкту про найвідомішого українського режисера", - йдеться у повідомленні.

Точицький наголосив, що "росія воює не лише з нашими містами — вона веде війну проти нашої культури, пам’яті, майбутнього".

Теги: #пошкодження #софіївський_собор #точицький

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