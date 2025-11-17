Рада церков про корупційні скандали: Корупція під час війни є моральним злочином проти наших захисників

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) закликає громадян не допустити, щоб корупція розділила громадян чи відвернула від збереження держави.

"Останніми днями українське суспільство сколихнули новини про масштабний корупційний скандал. Державні антикорупційні органи виявили низку схем незаконного збагачення, до яких, за даними слідства, були причетні високопосадовці та близькі до них особи. Все нові й нові подробиці подій зʼявляються в публічному просторі. Але і те, що ми вже бачимо й чуємо, не може не викликати емоційної реакції та обурення. Ця справа викликала широкий резонанс як в Україні, так і серед міжнародних партнерів, адже йдеться про великі фінансові та репутаційні втрати у надзвичайно критичний час викликів російської агресії", - йдеться в заяві Ради.

В організації наголосили, що під час війни безпрецедентні прояви корупції є не лише проявом глибокого морального падіння, але й зрадою, вчиненою винними у цих злочинах, щодо суспільної та державної довіри.

"Ми, представники релігійних спільнот України, з душевним болем сприймаємо повідомлення як про цей корупційний скандал, так і про інші, які ставалися раніше. У час, коли наші воїни проливають кров за свободу, корупційне зловживання владою чи впливом стає не лише кримінальним злочином, але сприймається як наруга над подвигом захисників і над жертвою всього народу", - йдеться щаяві.

У зв’язку з цим в Раді церков закликають відповідні слідчі та правоохоронні органи, судову владу, а також президента, уряд, Верховну Раду та всі інші компетентні інституції сприяти тому, щоби відбулося справедливе розслідування звинувачень у корупційних злочинах.

"Справедливе покарання для винних має бути невідворотним, незалежно від їхнього посадового становища чи попередніх зв’язків. Лише рішуча, чесна і відповідальна реакція як з боку державних структур та владних осіб, так і з боку всього нашого суспільства можуть допомогти зцілити завдану рану, сприятимуть відновленню довіри та покажуть, що держава захищає правду і справедливість та здатна протистояти не лише зовнішній агресії, але і внутрішнім деструктивним викликам. Ми наголошуємо: корупція є гріх, а під час війни вона є не просто порушенням державних законів, але також моральним злочином проти наших захисників і всього нашого народу", - додали в Раді.

Зазначається, що корупція також підриває суспільну єдність, деморалізує, чим послуговуються вороги України, тму боротьба з корупцією сьогодні є частиною спільної боротьби за незалежність.

"Розуміючи ці виклики закликаємо українське суспільство до емоційної виваженості та послідовності. Народ, кращі діти якого проливають кров, гинуть на полі бою, в полоні, віддають останні кошти на допомогу ЗСУ, має право на обурення, але цей благородний порив повинен бути спрямований у конструктивне русло — на викорінення корупції у всіх її проявах, в тому числі й у місцях нашого побуту", - йдеться в заяві.

Водночас, у Раді церков застерігають, що політичні протистояння та внутрішні чвари лише ослаблюють сили й грають на руку агресору.

"Ми звертаємося до всіх громадян: не допустімо, щоб корупція розділила нас чи відвернула від головної мети — збереження нашої держави та її незалежності й досягнення перемоги над ворогом. Єдність, взаємна підтримка та спільна боротьба проти зла — це те, що сьогодні рятує Україну. Кожен на своєму місці має бути чесним, відповідальним і готовим служити правді, продовжуючи свій духовний подвиг боротьби проти ворогів: як зовнішнього агресора, так і внутрішньої корупції", - наголосили в організації.

Як повідомлялося, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Підозри вже оголошено восьми особам, включаючи ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова, а Міндіч залишив Україну 10 листопада за кілька годин до обшуків.