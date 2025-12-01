Макрон про корупційний скандал в Україні: Ви не бачите таких антикорупційних кроків у РФ, бо там справжня диктатура

Президент Франції Емманюель Макрон привітав кроки України у боротьбі з корупцією, наголосивши, що не "читатиме лекції" Києву щодо цих питань.

"Щодо питань корупції, я дозволю президенту Зеленському відповісти на це. Ми дуже пильні, але відповідальні органи були створені та зміцнені, і вони вільно виконують свою роботу. Необхідні рішення були прийняті українськими посадовцями. Чи наша роль – читати лекції Україні? Не зовсім. У нас була своя частка подібних скандалів", – сказав Макрон на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі у понеділок.

За словами французького лідера, "демократія повинна пишатися тим, що знає, як вирішувати ці проблеми за допомогою незалежної судової системи та як притягувати до відповідальності всіх осіб, які приймають рішення, ким би вони не були".

"Зазначу, що в Росії ніколи не буде проблеми з корупцією, і це має викликати велике занепокоєння, тому що немає незалежного органу, який би займався цими питаннями", - заявив Макрон.

Водночас він зазначив, що оскільки Франція надає підтримку Україні, то "це нормально, що ми… розглядаємо це, тому потрібна підзвітність".

У той же час Макрон підкреслив, що "в будь-якому разі боротьба з корупцією працює, оскільки приймаються відкриті рішення та політичні рішення". "Ви ніколи не бачите такого рішення з російського боку, бо саме там панує справжня диктатура", - заявив французький президент.