12:23 29.10.2025

Рада церков виступає за заборону та криміналізацію сурогатного материнства для іноземців

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) вважає неприпустимим практику замінного материнства на комерційній основі і виступає за криміналізацію сурогатного материнства для іноземців.

"Сторони обговорили положення законопроекту про репродуктивне здоров’я, у тому числі, проблемні і сенситивні аспекти щодо сурогатного материнства. Представники ВРЦіРО наголосили на неприпустимості практики замінного материнства на комерційній основі, потребі заборони та криміналізації сурогатного материнства для іноземців, експлуатації українських жінок, забороні всиновлення дітей поза сім’єю", - йдеться в повідомленні Ради церков по результатам зустрічі з головою Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайлом Радуцьким та головою Комітету питань соціальної політики та захисту прав ветеранів соціальної політики Галиною Третьяковою.

Зазначається, що під час зустрічі були також обговорені питання про посилення у законодавстві положень щодо забезпечення дотримання етичних та біоетичних норм у сфері охорони здоров’я, як в медичній науці, так і в практиці та про стан реалізації закону про медичний канабіс в контексті захисту інституту сім’ї в Україні та соціальних ризиків.

"Учасники зустрічі зазначили, що інститут сім’ї в Україні потребує подальшої підтримки з боку держави на законодавчому рівні та створення належних умов щодо формування відповідної культури у молоді, зміни загальної атмосфери поглядів суспільства на материнство, народження дітей", - йдеться в повідомленні..

Як повідомлялося, представники Української асоціації репродуктивної медицини (УАРМ) вважають, що урядовий законопроєкт №13683 "Про застосування допоміжних репродуктивних технологій" обмежить доступ українців до таких технологій.

Крім того, експерти зазначають, що законопроєкт "Про застосування допоміжних репродуктивних технологій" (№13638) може кардинально змінити надання медичних послуг з репродуктивних технологій та призвести до втрати Україною статусу "репродуктивного хабу Європи", він потребує значного доопрацювання із залученням професійної експертної спільноти.

Джерело: https://vrciro.org.ua/ua/news/the-ukrainian-council-of-churches-met-with-the-heads-of-parliamentary-committees

Теги: #рада_церков #сурогатне_материнство

