Депутати пропонують заборонити іноземцям користуватися послугами українських сурогатних матерів на період воєнного стану

Члени парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування пропонують заборонити користуватися послугами сурогатного материнства іноземцям на період дії воєнного стану та до трьох років після його завершення.

Це, зокрема, передбачено законопроєктом про допоміжні репродуктивні технології (ДРТ), підготовленим на основі трьох альтернативних законопроєктів (№№ 6475, 6475-1 та 6475-2) та підтриманим комітетом на засіданні у п'ятницю.

Законопроєкт також розкриває вимоги до жінки, яка може бути сурогатною матір'ю, її права та обов'язки, створює правові основи ведення обліку іноземців, які бажають скористатися послугою сурогатного материнства в Україні, а також забороняє роботу посередників або агентств у сфері ДРТ, забороняє рекламу ДРТ допоміжних репродуктивних клітин та рекламу, спрямовану на залучення жінок до послуги сурогатного материнства.

За словами члена комітету Вікторії Вагнер, через війну демографічна ситуація в Україні погіршується, а до 2030 року населення України може скоротитися на 10 млн.

Комітет рекомендував Раді України відхилити альтернативні законопроєкти.