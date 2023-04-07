Події

17:02 07.04.2023

Депутати пропонують заборонити іноземцям користуватися послугами українських сурогатних матерів на період воєнного стану

1 хв читати
Депутати пропонують заборонити іноземцям користуватися послугами українських сурогатних матерів на період воєнного стану

Члени парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування пропонують заборонити користуватися послугами сурогатного материнства іноземцям на період дії воєнного стану та до трьох років після його завершення.

Це, зокрема, передбачено законопроєктом про допоміжні репродуктивні технології (ДРТ), підготовленим на основі трьох альтернативних законопроєктів (№№ 6475, 6475-1 та 6475-2) та підтриманим комітетом на засіданні у п'ятницю.

Законопроєкт також розкриває вимоги до жінки, яка може бути сурогатною матір'ю, її права та обов'язки, створює правові основи ведення обліку іноземців, які бажають скористатися послугою сурогатного материнства в Україні, а також забороняє роботу посередників або агентств у сфері ДРТ, забороняє рекламу ДРТ допоміжних репродуктивних клітин та рекламу, спрямовану на залучення жінок до послуги сурогатного материнства.

За словами члена комітету Вікторії Вагнер, через війну демографічна ситуація в Україні погіршується, а до 2030 року населення України може скоротитися на 10 млн.

Комітет рекомендував Раді України відхилити альтернативні законопроєкти.

 

Теги: #законопроєкт #сурогатне_материнство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:16 06.04.2023
Нардепи пропонують замінити арешт на пробаційний нагляд

Нардепи пропонують замінити арешт на пробаційний нагляд

10:57 06.04.2023
Комітет із нацбезпеки рекомендує Раді ухвалити законопроєкт, що мінімізує бюрократію під час оформлення медичних документів військовим

Комітет із нацбезпеки рекомендує Раді ухвалити законопроєкт, що мінімізує бюрократію під час оформлення медичних документів військовим

14:49 05.04.2023
В Україні буде створено електронну систему енергетичного контролю в рамках його нової моделі

В Україні буде створено електронну систему енергетичного контролю в рамках його нової моделі

07:50 20.03.2023
Нардеп Бардіна про реєстроване партнерство: Це правовий механізм взаємовідносин

Нардеп Бардіна про реєстроване партнерство: Це правовий механізм взаємовідносин

19:56 13.03.2023
Кабмін пропонує зростання видатків держбюджету-2023 на 537,2 млрд грн переважно на оборону за зростання дефіциту на 419,3 млрд грн

Кабмін пропонує зростання видатків держбюджету-2023 на 537,2 млрд грн переважно на оборону за зростання дефіциту на 419,3 млрд грн

19:42 13.03.2023
Раді пропонують збільшити суми штрафів за порушення прав споживачів

Раді пропонують збільшити суми штрафів за порушення прав споживачів

14:04 09.03.2023
Парламент Грузії з дотриманням усіх процедур відкличе законопроєкт про іноагентів - лідер парламентської більшості

Парламент Грузії з дотриманням усіх процедур відкличе законопроєкт про іноагентів - лідер парламентської більшості

21:32 08.03.2023
У НАТО заявили, що стурбовані законопроєктом про іноагентів, ухваленим у першому читанні грузинським парламентом

У НАТО заявили, що стурбовані законопроєктом про іноагентів, ухваленим у першому читанні грузинським парламентом

11:45 08.03.2023
Мін'юст має намір розробити і подати для розгляду законопроєкт про зареєстровані цивільні партнерства у 2023 році

Мін'юст має намір розробити і подати для розгляду законопроєкт про зареєстровані цивільні партнерства у 2023 році

22:49 07.03.2023
Президент Грузії після протестів у столиці заявила про наміри ветувати закон про іноагентів

Президент Грузії після протестів у столиці заявила про наміри ветувати закон про іноагентів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ГУР: навіть очікування контрнаступу Сил оборони привело до дворазового зростання кількості російських загарбників, які прагнуть здатися в полон

Єрмак: Вітаю пропозицію Польщі та країн Балтії включити до 11 санкційного пакета ЄС обмеження щодо атомної енергетики Росії

Кабмін погодив призначення керівника Бучанської окружної прокуратури Кравченка на посаду голови Київської обладміністрації

"Енергоатом" повідомляє про викрадення російськими окупантами лояльних до них працівників ЗАЕС

Матеріали про український контрнаступ, що з'явилися у ЗМІ, підроблені - Подоляк

ОСТАННЄ

На основних ділянках фронту ЗСУ за добу відбили понад 40 атак - Генштаб

Українська авіація за добу завдала 9 ударів, ЗСУ знищили російський Су-25 і склад боєприпасів

КМДА: У Києві понад 100 тисяч ВПО, які звернулися до соцслужб, одержали продуктові набори, з 10 квітня прийом нових заявок за програмою припиняється

ГУР: навіть очікування контрнаступу Сил оборони привело до дворазового зростання кількості російських загарбників, які прагнуть здатися в полон

Єрмак: Вітаю пропозицію Польщі та країн Балтії включити до 11 санкційного пакета ЄС обмеження щодо атомної енергетики Росії

Російські окупанти обстріляли Сумщину з мінометів, постраждалих немає - ОК "Північ"

Російські окупанти вкотре обстріляли Берислав з артилерії, під ворожий вогонь потрапила бригада "швидкої допомоги"

На станції "Академік Вернадський" відбулася перезмінка експедицій

Окупанти обстріляли Борисівку на Харківщині, загинула людина

На Київщині завершується опалювальний сезон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА