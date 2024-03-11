Всеукраїнська рада церков: Ніхто й ніколи не змусить наш народ капітулювати

У Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій заявляють, що ніхто й ніколи не змусить український народ капітулювати.

"Ми, члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, чиї вірні, які боронять сьогодні свободу і саме життя на передовій, змагаються за людську гідність і майбутнє вільного світу на фронті і в тилу, категорично заявляємо, що ніхто і ніколи не примусить наш народ капітулювати", - йдеться в заяві Ради церков.

Зазначається, що капітулювати перед злом рівнозначно крахові загальнолюдського задуму про справедливість.

"Тому ми благословляємо і благословлятимемо наших вірних на захист своєї країни, молитимемося за перемогу над ворогом і справедливий мир, простягатимемо руку всім людям доброї волі, які підтримують Україну в цей вирішальний час. Ми віримо і знаємо, що ніколи не залишимося у цьому наодинці", - підсумували в раді.

Як повідомляється, Папа Римський Франциск вважає вкрай небезпечним, що "на тлі драматичних міжнародних подій є ризик, що війна в Україні може стати "забутою" війною". Тому "нашим обов'язком є зробити все для того, щоб ця війна не була оповита тишею", "насамперед для того, щоб примусити всіх, хто відповідальний, і міжнародну спільноту до пошуку мирних рішень".