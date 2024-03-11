Події

09:22 11.03.2024

Всеукраїнська рада церков: Ніхто й ніколи не змусить наш народ капітулювати

1 хв читати

У Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій заявляють, що ніхто й ніколи не змусить український народ капітулювати.

"Ми, члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, чиї вірні, які боронять сьогодні свободу і саме життя на передовій, змагаються за людську гідність і майбутнє вільного світу на фронті і в тилу, категорично заявляємо, що ніхто і ніколи не примусить наш народ капітулювати", - йдеться в заяві Ради церков.

Зазначається, що капітулювати перед злом рівнозначно крахові загальнолюдського задуму про справедливість.

"Тому ми благословляємо і благословлятимемо наших вірних на захист своєї країни, молитимемося за перемогу над ворогом і справедливий мир, простягатимемо руку всім людям доброї волі, які підтримують Україну в цей вирішальний час. Ми віримо і знаємо, що ніколи не залишимося у цьому наодинці", - підсумували в раді.

Як повідомляється, Папа Римський Франциск вважає вкрай небезпечним, що "на тлі драматичних міжнародних подій є ризик, що війна в Україні може стати "забутою" війною". Тому "нашим обов'язком є зробити все для того, щоб ця війна не була оповита тишею", "насамперед для того, щоб примусити всіх, хто відповідальний, і міжнародну спільноту до пошуку мирних рішень".

Теги: #заява #рада_церков

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:07 10.03.2024
Кулеба - Папі Римському: Наш прапор — синьо-жовтий. Під ним ми живемо, помираємо та перемагаємо. Ми не підніматимемо інших прапорів

Кулеба - Папі Римському: Наш прапор — синьо-жовтий. Під ним ми живемо, помираємо та перемагаємо. Ми не підніматимемо інших прапорів

01:25 07.03.2024
Україні потрібна підтримка всіх вільних європейських країн

Україні потрібна підтримка всіх вільних європейських країн

21:49 03.03.2024
Глава МЗС Литви про удар по Одесі: Вбиваючи немовлят уві сні, РФ заявляє про явну неповагу до будь-яких мирних угод

Глава МЗС Литви про удар по Одесі: Вбиваючи немовлят уві сні, РФ заявляє про явну неповагу до будь-яких мирних угод

17:38 27.02.2024
Ворог планує розхитати ситуацію деструктивними наративами й на початку літа завдати військової поразки на сході України

Ворог планує розхитати ситуацію деструктивними наративами й на початку літа завдати військової поразки на сході України

20:40 26.02.2024
Уряд, СУП, AmCham, ФРУ, ТПП, УСПП, IT Ukraine, CEO Club підписали заяву про поглиблення співпраці

Уряд, СУП, AmCham, ФРУ, ТПП, УСПП, IT Ukraine, CEO Club підписали заяву про поглиблення співпраці

23:52 23.02.2024
Україна, Євросоюз, США та ще 50 країн зробили спільну заяву до 10-ї річниці початку збройної агресії РФ

Україна, Євросоюз, США та ще 50 країн зробили спільну заяву до 10-ї річниці початку збройної агресії РФ

20:40 23.02.2024
Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо України

Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо України

15:38 07.02.2024
Координатор ООН в Україні Браун: Українці мають жити, не боячись, що їхні життя буде зруйновано через російські удари

Координатор ООН в Україні Браун: Українці мають жити, не боячись, що їхні життя буде зруйновано через російські удари

13:49 01.02.2024
"Маніфест 42" вважає подачу Кабміном неузгодженого законопроєкту про БЕБ порушенням домовленостей

"Маніфест 42" вважає подачу Кабміном неузгодженого законопроєкту про БЕБ порушенням домовленостей

13:43 31.01.2024
Путін не виграє агресивну війну проти України - спільна заява генсека НАТО і спікера Палати представників США

Путін не виграє агресивну війну проти України - спільна заява генсека НАТО і спікера Палати представників США

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 920 окупантів і 33 артсистеми

"20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" премії "Оскар"

"20 ДНІВ У МАРІУПОЛІ" ЗДОБУВ "ОСКАР"

ППО збила за березень 151 зі 175 "шахедів" - Зеленський

Нехай за Рамадан ми станемо ближчими до справедливого миру - Зеленський

ОСТАННЄ

Верещук: Заяви про можливе розформування Мінреінтеграції - неправда

Унаслідок нічних атак на Харків і Вовчанськ є руйнування

Ворог уночі та вранці обстріляв чотири громади Сумщини

Унаслідок обстрілів у Херсонській області одна людина поранена, пошкоджено житлові будинки

ЗС України за добу ліквідували 920 окупантів і 33 артсистеми

Окупанти обстріляли Нікопольський район, є пошкодження

Окупанти за добу завдали 225 ударів по дев’яти містах і селах Запорізької області - голова ОВА

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 64 бойових зіткнення, на новопавлівському напрямку відбито 25 атак противника

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетні і 88 авіаударів

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по десяти районах скупчення сил противника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА