Зеленський обговорив з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій завдання "духовна дипломатії" задля досягнення "тривалого і твердого миру"

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Президент України Володимир Зеленський наголошує, що країна "потребує підтримки релігійних спільнот – духовна дипломатія, дипломатія цінностей завжди допомагає".

Він повідомив у вівторок в телеграм-каналі, що зустрівся з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. "Учора ми всі дізналися сумну звістку – відійшов у вічність Папа Франциск. Мої співчуття. Ми пам’ятаємо його молитви за мир для України. Наша держава буде представлена в Римі на церемонії прощання вже цієї суботи", - написав Зеленський

"Зараз – тиждень після Великодня, і кожного дня є російські обстріли, удари. Ми всі віримо, що цей Великодній час дасть змогу зробити необхідні кроки – кроки до тиші, до миру. Потрібне реальне припинення вогню, потрібен тривалий і твердий мир.

Україна потребує підтримки релігійних спільнот – духовна дипломатія, дипломатія цінностей завжди допомагає. І це – головна тема нашої зустрічі. Важливо продовжувати відповідні контакти з партнерами. Дякую церквам і релігійним організаціям за кожен результат в адвокації України, за молитви та підтримку наших людей упродовж усієї війни", - зазначив голова держави.



