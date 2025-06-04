Точицький не має наміру звільняти гендиректора "Софії Київської" Куковальську

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Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявляє, що не має наміру звільняти генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Нелі Куковальську.

"Відсторонення (гендиректора Національного заповідника "Софія Київська" Нелі Куковальської -ІФ-У) відбулося на основі звернення від громадян і від поліції у зв'язку з тим, що проводиться захід на території "Софії Київської". Я, як керівник органу управління, повинен був відреагувати", - сказав Точицький на засіданні комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики в середу в Києві.

Також він розповів, що комунікував безпосередньо з Куковальською і зазначав їй, що у нього немає і не буде планів її звільняти.

На це сама Куковальська заперечила і заявила, довгий час не мала можливості домовитися про зустріч з міністром, а після того як почалися кулуарні розмови про можливе звільнення, вона звернулася до нього, але отримала у відповідь: "ви жили плітками, то ними і живіть". На що Точицький заявив, що такого не говорив.

Після словесної перепалки міністр ще раз підкреслив, що не мав і не має наміру звільняти Куковальську, але зобов'язаний реагувати на звернення щодо роботи заповідника.

Як повідомлялося, колектив Національного заповідника "Софія Київська" попросив президента України Володимира Зеленського посприяти продовженню контракту з генеральним директором Куковальською, а також заявив, що останні пів року колектив зазнає тиску з боку Мінкультури, зокрема, тривають перевірки, а з квітня від обов'язків відсторонена гендиректор заповідника (з 24 квітня до 23 травня 2025 року).

У Мінкультури заявили, що продовжать роботу комісії з перевірки діяльності Національного заповідника "Софія Київська", а також продовжать відсторонення від роботи генерального директора заповідника Куковальської. У відомстві також розповіли, що предметом перевірки, серед іншого, є проведення на території "Софії Київської" непогоджених заходів, зокрема комерційного характеру, як то весілля чи дні народження.

В свою чергу, гендиректорка "Софії Київської" Куковальська заявила, що заповідник є науково-дослідним закладом і асоціює себе як абсолютно світська установа. Крім того, Куковальська стверджує, що Мінкультури хоче змінити керівника, а вона хотіла б очолювати заповідник ще деякий час, щоб потім передати роботу людині, яку уже готує для цього не один рік.