Інтерфакс-Україна
Події
17:20 04.06.2025

Точицький не має наміру звільняти гендиректора "Софії Київської" Куковальську

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Точицький не має наміру звільняти гендиректора "Софії Київської" Куковальську
Фото: МКСК

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявляє, що не має наміру звільняти генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Нелі Куковальську.

"Відсторонення (гендиректора Національного заповідника "Софія Київська" Нелі Куковальської -ІФ-У) відбулося на основі звернення від громадян і від поліції у зв'язку з тим, що проводиться захід на території "Софії Київської". Я, як керівник органу управління, повинен був відреагувати", - сказав Точицький на засіданні комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики в середу в Києві.

Також він розповів, що комунікував безпосередньо з Куковальською і зазначав їй, що у нього немає і не буде планів її звільняти.

На це сама Куковальська заперечила і заявила, довгий час не мала можливості домовитися про зустріч з міністром, а після того як почалися кулуарні розмови про можливе звільнення, вона звернулася до нього, але отримала у відповідь: "ви жили плітками, то ними і живіть". На що Точицький заявив, що такого не говорив.

Після словесної перепалки міністр ще раз підкреслив, що не мав і не має наміру звільняти Куковальську, але зобов'язаний реагувати на звернення щодо роботи заповідника.

Як повідомлялося, колектив Національного заповідника "Софія Київська" попросив президента України Володимира Зеленського посприяти продовженню контракту з генеральним директором Куковальською, а також заявив, що останні пів року колектив зазнає тиску з боку Мінкультури, зокрема, тривають перевірки, а з квітня від обов'язків відсторонена гендиректор заповідника (з 24 квітня до 23 травня 2025 року).

У Мінкультури заявили, що продовжать роботу комісії з перевірки діяльності Національного заповідника "Софія Київська", а також продовжать відсторонення від роботи генерального директора заповідника Куковальської. У відомстві також розповіли, що предметом перевірки, серед іншого, є проведення на території "Софії Київської" непогоджених заходів, зокрема комерційного характеру, як то весілля чи дні народження.

В свою чергу, гендиректорка "Софії Київської" Куковальська заявила, що заповідник є науково-дослідним закладом і асоціює себе як абсолютно світська установа. Крім того, Куковальська стверджує, що Мінкультури хоче змінити керівника, а вона хотіла б очолювати заповідник ще деякий час, щоб потім передати роботу людині, яку уже готує для цього не один рік.

Теги: #софія_київська #точицький

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