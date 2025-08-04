На Хмельниччині внаслідок російського удару пошкоджене дорожнє полотно

Російські окупанти вночі, вранці та вдень в понеділок, 4 серпня, атакували територію Хмельниччини ракетами та дронами, повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сили ППО знищили два ворожі БпЛА, також один БпЛА локаційно втрачено. Постраждалих та загиблих немає. Внаслідок атак пошкоджено частину дорожнього полотна", - написав Тюрін в телеграм-каналі.

Він зазначив, що відповідні служби вже на місці й приступили до відновлювальних робіт.