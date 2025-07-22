Інтерфакс-Україна
Події
09:29 22.07.2025

Населені пункти України зазнали чергових обстрілів РФ, є руйнування, жертви та постраждалі

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Населені пункти України зазнали чергових обстрілів РФ, є руйнування, жертви та постраждалі
Фото: t.me/dsns_telegram/

Одна людина, за попередньою інформацією, постраждала внаслідок атаки ворожих дронів по Одесі, повідомляє телеграм-канал ДСНС.

"Внаслідок удару зайнялася пожежа на парковці, горіли автомобілі. Також вибито вікна в багатоповерхівці та пошкоджено магазин. На місці працювали психологи ДСНС. За попередньою інформацією постраждала 1 людина. Від ДСНС залучались 17 од. техніки та 62 рятувальники.

ЗС РФ впродовж минулої доби завдали ударів по семи населених пунктах Харківської області, повідомив начальник Олег Синєгубов.

"У м. Куп'янськ постраждала 84-річна жінка; у с. Івано-Шийчине Богодухівської громади постраждала 67-річна жінка",- написав він у телеграм-каналі.

Внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янському районі області пошкоджено багатоквартирний будинок, адмінбудівлю, приватний будинок і вантажний автомобіль

Як повідомляє Херсонська ОВА у телеграм-каналі, одна людина постраждала через атаку ворожого дрона у Херсоні.

"Зранку росіяни атакували з дрону жінку в Дніпровському районі Херсона. У 67-річної херсонки діагностували вибухову травму та уламкове поранення плеча. Потерпіла отримує необхідну медичну допомогу. Її стан легкий", - сказано в повідомленні ОВА.

Крім того, двох людей поранено внаслідок чергової атаки росіян по Сумській області, повідомив начальник ОВА Олег Григоров в телеграм.

"Близько 22:30 росіяни завдали удару по території Ковпаківського району Сумської громади. Попередньо, двоє людей поранені. Пошкоджені багатоповерхівки та нежитлові приміщення. Триває обстеження території. На місці події працюють усі необхідні служби. Постраждалим надається необхідна допомога", - написав він.

Як повідомив начальник МВА Олександр Гончаренко у мережі Facebook, десятирічний хлопчик загинув внаслідок удару російського КАБа по житловому будинку в Краматорську..

"Вночі 22 липня росіяни вдарили КАБом по Краматорську. Влучання сталося у багатоквартирний житловий будинок, виникла пожежа. Станом на 7:30 відомо про одного загиблого, це хлопець 2015 року народження. Ще пʼятеро осіб постраждали, їм надається кваліфікована медична допомога", - він.

Теги: #населені_пункти #постраждалі #обстріл

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