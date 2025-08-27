Інтерфакс-Україна
Події
16:00 27.08.2025

Раді пропонують прийняти в цілому законопроєкт щодо вдосконалення роботи індустріальних парків

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку підтримав до розгляду у другому читанні законопроєкт №12117 щодо вдосконалення роботи індустріальних парків (ІП), повідомив заступник голови Комітету Дмитро Кисилевський.

"Це зміни, які народились в результаті практичної роботи індустріальних парків. На мою думку, кожен інструмент політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" треба час від часу проганяти через зауваження та пропозиції підприємців, щоб усі процедури працювали коректно і на результат. А для індустріальних парків головний KPI - будівництво нових заводів попри війну", - написав він у Facebook.

Він нагадав, що станом на кінець минулого року в індустріальних парках є 25 заводів, які збудовані або будуються. Близько 180 МВт електричної потужності для приєднання і понад 100 тис. кв. м промислової нерухомості ІП пропонують для нових і релокованих підприємств.

"Лише за останні місяці цього року відкрився завод з переробки промислових конопель в ІП "МаРижани", завод з агропереробки в ІП "Західноукраїнський промисловий хаб", в ІП "Біла Церква" запустився завод фінської "Пейко Груп" з виробництва будматеріалів. Ще щонайменше 10 заводів в активній фазі будівництва", - написав Кисилевський.

Законопроєкт передбачає переважно технічні вдосконалення, зокрема, чітке розмежування функцій субʼєктів індустріального парку, надання можливості ініціатору ІП водночас бути керуючою компанією, розширення переліку видів діяльності учасника (зокрема, можливість власної генерації електроенергії) і переліку обʼєктів, які можна розмістити у межах ІП (сторіджі та інші обʼєкти альтернативної енергетики).

Розширено можливості створення ІП: дозволено вважати земельні ділянки суміжними у разі наявності між ними полезахисних лісових смуг.

Документ також впроваджує поняття еко-індустріального парку, надано повноваження Кабміну встановлювати критерії для них.

Передбачається врегулювання процедури зміни площі ІП, удосконалення процедури вибору керуючої компанії, а також керуючій компанії надається можливість скористатися держпрограмою доступних кредитів "5-7-9".

Знято також часові обмеження по набуттю потужності для малих систем розподілу електроенергії в індустріальних парках.

Як повідомлялось, законопроєкт №12117 прийнято за основу 11 лютого 2025 року з доопрацюванням положень 244 голосами народних депутатів.

Наразі у Реєстр індустріальних (промислових) парків внесено 104 парка.

Теги: #законопроєкт #кисилевський #верховна_рада

