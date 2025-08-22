Інтерфакс-Україна
Інвестиції
10:55 22.08.2025

"Агропродсервіс" інвестував в будівництво заводу продтоварів "Бабуся Маруся" 45 млн грн

В індустріальному парку (ІП) "Західноукраїнський промисловий хаб" (Тернопільська обл.) почав відвантаження продукції завод продовольчих товарів "Бабуся Маруся", який випускає овочеві консерви, та соління і напівфабрикати з вакуумованих овочів, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Наразі завод вже вийшов на проектний обсяг виробництва і в 2025 році планує випустити 650 тонн консервації", - написав він у Facebook.

За інформацією нардепа, обсяг інвестицій, внесених ПАТ "Агропродсервіс" (Настасів Тернопільської обл.) у запуск заводу, склав 45 млн грн.

Будівництво промислових приміщень загальною площею 1700 кв. м і монтаж виробничих ліній тривав протягом 2024-2025 рр. На підприємстві створено 30 робочих місць, незабаром планується збільшити штат у півтора раза. У планах - налагодження експортних поставок до країн Балтії, в Ізраїль, Туреччину та Італію.

ІП "Західноукраїнський промисловий хаб" площею понад 10 га створено у 2022 році на території мʼясокомбінату, який не працював понад 10 років, але зберіг потужну інженерну та логістичну інфраструктуру. Наразі парк має більш як 58 тис. кв м реконструйованих промислових приміщень з висотою стель 5-10 м і власну підстанцію на 10 мВт.

Крім заводу "Бабуся Маруся", на території ІП "Західноукраїнський промисловий хаб" працюють підприємства "Наша птиця" (переробка курятини), "Дельта Фуд" (виробництво соусів), "Тернопільський мʼясокомбінат" (агропереробка), а також логістичний центр, складами якого користуються шість місцевих і 16 релокованих підприємств. Підприємства ІП забезпечують 860 робочих місць. При цьому концепція парку передбачає створення 1300 робочих місць.

Згідно з даними сервісу Opendatabot, власником ТОВ "Завод продовольчих товарів "Бабуся Маруся" до 2020 року був секретар парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Іван Чайківський, який є засновником "Агропродсервісу". Наразі бізнесом керує його дружина Тетяна.

ПАТ "Агропродсервіс" створено в 1999 році. Як багатопрофільне підприємство здійснює діяльність у Тернопільській та Івано-Франківській областях. Обробляє близько 45 тис. га землі. Йому належать зернові елеватори загальною потужністю зберігання 200 тис. тонн, комбікормовий і насіннєвий заводи. Також займається птахівництвом (2 млн голів), розведенням ВРХ (близько 6 тис. голів, з них 2 тис. голів дійного стада) і свиней (60 тис. голів).

Кінцевими бенефіціарами ПАП "Агропродсервіс" є Тетяна Чайківська (володіє 70% акцій компанії і Андрій Баран (30%).

Теги: #продовольчі #кисилевський #товари #інвестиції

