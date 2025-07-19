Інтерфакс-Україна
Події
17:07 19.07.2025

Задимлення в районі Запорізької АЕС пов’язане з лісовою пожежею

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Задимлення в районі Запорізької АЕС пов’язане з лісовою пожежею

Згідно з інформацією Міжнародного агентства з атомної енергії, задимлення в районі окупованої Запорізької АЕС пов’язане з лісовою пожежею на безпечній від майданчика станції відстані, загрози ядерній безпеці наразі немає, повідомило Міністерство енергетики України в суботу.

"Лінії електропередачі, які з'єднують Запорізьку АЕС з енергосистемою України, працюють стабільно, забезпечуючи надійне зовнішнє живлення станції для забезпечення радіаційної безпеки", - зазначили у відомстві.

Міністр енергетики Світлана Гринчук нагадала, що через дії окупантів і російські обстріли районів навколо ядерного об’єкта, які призводили до пошкодження ліній електропередачі, найбільша в Європі атомна електростанція вже дев’ять разів перебувала у стані блекауту. Живлення атомної електростанції генераторами – це надзвичайні ризики для ядерної безпеки.

"Попри окупацію об’єкта росією, Україна продовжує виконувати свої зобов’язання, зокрема щодо ядерної безпеки, і забезпечує електропостачання ЗАЕС за рахунок потужностей об’єднаної української енергосистеми", - зазначили в Міненерго.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.

Теги: #лісова_пожежа #заес #задимлення

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