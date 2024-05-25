Події

18:31 25.05.2024

У Вишгородському районі біля с. Нові Петрівці загоряння лісової підстилки на 15 га, у Києві можливе задимлення

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У Вишгородському районі Київської області поблизу села Нові Петрівці загорілася лісова підстилка на площі 15 га, через пожежу можливе задимлення деяких районів столиці, зокрема Оболонського та Подільського, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Через пожежу, що сталася сьогодні неподалік села Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, де загорілася лісова підстилка на площі 15 га, у разі зміни напрямку вітру можливе задимлення деяких районів столиці, зокрема Оболонського та Подільського", - ідеться в повідомленні КМДА на офіційному сайті в суботу.

Теги: #київська_область #задимлення

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