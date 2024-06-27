У Києві виникло коротке замикання на трансформаторній підстанції, руйнувань немає - Кличко

У Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання на трансформаторній підстанції, спостерігається задимлення, руйнувань і постраждалих немає, повідомив мер Віталій Кличко.

"Уточнена інформація від екстрених служб. На трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання, спостерігається задимлення. Подальшого горіння немає. Руйнувань, пошкоджень приміщень і потерпілих немає. Екстрені служби на місці", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Раніше Кличко повідомляв, що в Шевченківському районі столиці на енергооб'єкті стався вибух і виникла пожежа.