Події

19:10 27.06.2024

У Києві виникло коротке замикання на трансформаторній підстанції, руйнувань немає - Кличко

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У Києві виникло коротке замикання на трансформаторній підстанції, руйнувань немає - Кличко

У Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання на трансформаторній підстанції, спостерігається задимлення, руйнувань і постраждалих немає, повідомив мер Віталій Кличко.

"Уточнена інформація від екстрених служб. На трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання, спостерігається задимлення. Подальшого горіння немає. Руйнувань, пошкоджень приміщень і потерпілих немає. Екстрені служби на місці", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Раніше Кличко повідомляв, що в Шевченківському районі столиці на енергооб'єкті стався вибух і виникла пожежа.

 

Теги: #київ #трансформатор #задимлення

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