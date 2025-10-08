У Прилуках на нафтобазі значне задимлення через пожежу

Значне задимлення фіксується у місті Прилуки Чернігівської області після удару російської армії, ймовірно, по нафтобазі, повідомила преслужба міської ради.

"Сьогодні внаслідок влучання в один із об’єктів критичної інфраструктури поза містом спостерігається значне задимлення", - йдеться у повідомленні міськради у телеграм-каналі у середу.

Жителів міста та околиць просять у разі зміни напрямку вітру по можливості не відчиняти вікна та обмежити перебування на вулиці до покращення ситуації.

Раніше у цей день з посиланням на очільника Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслава Чауса повідомлялося, що минулої ночі окупанти атакували нафтобазу у Прилуках, виникла пожежа. В іншому місті області – Ніжині - зафіксовані влучання в об’єкти залізниці та в енергооб’єкт, також виникли пожежі.