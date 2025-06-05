Інтерфакс-Україна
Події
09:32 05.06.2025

Серед загиблих у Прилуках - родина начальника пожежної частини: дружина, донька та однорічний онук

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Серед загиблих у Прилуках - родина начальника пожежної частини: дружина, донька та однорічний онук
Фото: ДСНС

Серед загиблих у Прилуках родина начальника місцевої пожежної частини – його дружина, донька, патрульна поліцейська, та однорічний онук, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"У Прилуках ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина. Дружина. Донька — патрульна поліцейська. І її однорічний син", - написав він у телеграмі у четвер.

Клименко зазначив, що цієї страшної ночі рятувальник разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.

"Мої співчуття непоправній втраті. Вбивства та страждання цивільних - це стиль жорстокої росії, для якої людські життя не мають жодної цінності", - написав він.

Раніше повідомлялося, що загалом у Прилуках внаслідок масованої нічної атаки російських БпЛА загинули п'ятеро людей, ще шестеро зазнали поранень.

Теги: #жертви #прилуки

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