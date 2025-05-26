Інтерфакс-Україна
Події
18:00 26.05.2025

У Прилуках чоловік напав на військового з ножем у приміщенні ТЦК та СП

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У Прилуках чоловік напав на військового з ножем у приміщенні ТЦК та СП
Фото: https://cn.npu.gov.ua

У Прилуках на Чернігівщині чоловік, якого доставили для перевірки документів, напав з ножем на військового просто в будівлі ТЦК та СП, військовослужбовець зазнав поранень, повідомила пресслужба поліції Чернігівської області.

"Слідчі Прилуцького райвідділу поліції розслідують кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень військовослужбовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Потерпілого госпіталізовано до лікарні, зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання", - йдеться у повідомленні поліції на сайті у понеділок.

Зазначається, що інцидент стався 25 травня в приміщенні Прилуцького ТЦК та СП, куди чоловіка доставили для перевірки документів. Там він з ножем напав на військового та завдав йому тілесних ушкоджень, зокрема ножового поранення передпліччя. Потерпілого госпіталізували. Він під наглядом лікарів.

Правоохоронці затримали нападника відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Кримінальне провадження розслідується за частиною 2 статті 350 ККУ — умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Теги: #тцк #прилуки #поліція

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