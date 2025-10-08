Російські дрони вночі атакували Ніжин, Прилуки, Семенівку, є влучання у нафтобазу та залізницю – Чернігівська ОВА

Фото: https://www.facebook.com/

Російські окупанти минулої ночі атакували нафтобазу у Прилуках Чернігівської області, виникла пожежа, у Ніжині зафіксовані влучання в об’єкти залізниці, також виникли пожежі, а вранці – ще й влучання в енергооб’єкт, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус.

"У Ніжині влучання в обʼєкти залізниці, пожежі, вранці – влучання в енергообʼєкт, через що аварійні відключення. У Прилуках ударний безпілотник атакував нафтобазу, пожежа. У Семенівці ворожий дрон влучив в адмінбудівлю", - написав Чаус у телеграм-каналі у середу.

Крім того, вночі ворог безпілотником ударив по спецавтомобілю підприємства, що здійснює ремонт дороги у Семенівській громаді, поранений чоловік.

"Де є руйнування чи наслідки – працюють відповідні служби", - зазначив Чаус.

За його даними, за минулу добу Чернігівщина зазнала 50 обстрілів, більшість із використанням FPV-дронів. Під обстрілами були 23 населені пункти у семи громадах. Є троє потерпілих.