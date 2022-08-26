ЗАДИМЛЕННЯ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ У ЧОРНОБАЇВЦІ, А ТАКОЖ У РАЙОНІ АНТОНІВСЬКОГО МОСТУ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ЗАДИМЛЕННЯ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ У ЧОРНОБАЇВЦІ, А ТАКОЖ У РАЙОНІ АНТОНІВСЬКОГО МОСТУ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ЗАДИМЛЕННЯ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ У ЧОРНОБАЇВЦІ, А ТАКОЖ У РАЙОНІ АНТОНІВСЬКОГО МОСТУ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Під контролем ЗСУ залишаються 45% Донецької області, з неї евакуйовано 3/4 жителів – голова обладміністрації
Окупанти втратили в Україні за добу близько 400 військових, 7 танків і 6 безпілотників – Генштаб ЗСУ
Стефанчук: На парламентській частині "Кримської платформи" ми представимо всі напрацьовані документи за період її існування
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