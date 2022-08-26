Події

14:14 26.08.2022

ЗАДИМЛЕННЯ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ У ЧОРНОБАЇВЦІ, А ТАКОЖ У РАЙОНІ АНТОНІВСЬКОГО МОСТУ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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ЗАДИМЛЕННЯ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ У ЧОРНОБАЇВЦІ, А ТАКОЖ У РАЙОНІ АНТОНІВСЬКОГО МОСТУ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Теги: #задимлення #чорнобаївка #антонівський_міст

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