Події

15:43 01.03.2023

Однорічну дитину поранили внаслідок обстрілу Чорнобаївки російськими окупантами

1 хв читати

Російські окупанти в середу обстріляли з артилерії Чорнобаївку (Херсонська обл.), внаслідок чого поранень дістала однорічна дитина, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Щойно російська артилерія вдарила по Чорнобаївці. Через ворожий обстріл поранень отримав однорічний хлопчик", - ідеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що наразі карета швидкої везе дитину до лікарні, щоб медики могли врятувати її життя. "Хлопчик у середньому стані тяжкості, осколками скла йому поранило вуха та обличчя", - наголосили в ОВА.

Теги: #обстріл #чорнобаївка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:28 01.03.2023
Двоє цивільних дістали поранень унаслідок обстрілу Херсонщини російськими окупантами - ОВА

Двоє цивільних дістали поранень унаслідок обстрілу Херсонщини російськими окупантами - ОВА

13:25 28.02.2023
У Херсоні кількість загиблих унаслідок обстрілу РФ у вівторок збільшилася до двох осіб - прокуратура

У Херсоні кількість загиблих унаслідок обстрілу РФ у вівторок збільшилася до двох осіб - прокуратура

08:50 27.02.2023
Окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині, поранено місцевого жителя

Окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині, поранено місцевого жителя

08:38 27.02.2023
Під час гасіння пожежі в результаті нічної атаки по Хмельницькому загинув рятувальник

Під час гасіння пожежі в результаті нічної атаки по Хмельницькому загинув рятувальник

07:34 27.02.2023
Одна людина загинула, четверо поранені в результаті нічного обстрілу Хмельницького

Одна людина загинула, четверо поранені в результаті нічного обстрілу Хмельницького

07:26 27.02.2023
Уночі окупанти обстріляли об'єкти цивільної нежитлової інфраструктури Запоріжжя

Уночі окупанти обстріляли об'єкти цивільної нежитлової інфраструктури Запоріжжя

19:59 26.02.2023
Ворог накрив артилерійським вогнем селище Дніпровське на Херсонщині, поранено чоловіка

Ворог накрив артилерійським вогнем селище Дніпровське на Херсонщині, поранено чоловіка

10:02 26.02.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранених серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранених серед мирного населення не зафіксовано

08:41 25.02.2023
Минулої доби окупанти 83 рази обстріляли Херсонську область

Минулої доби окупанти 83 рази обстріляли Херсонську область

15:21 24.02.2023
Окупанти обстрілюють Часів Яр і сусіднє село, поранено місцевого жителя

Окупанти обстрілюють Часів Яр і сусіднє село, поранено місцевого жителя

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Перші результати розслідування авіакатастрофи в Броварах можуть бути готові за місяць - Клименко

Кожен убивця, терорист і кат відповідатиме перед судом - Зеленський у річницю ракетного удару РФ по Бабиному Яру

Зеленський у 80-ті роковини Корюківської трагедії: Ми створимо таку архітектуру безпеки, яка не дасть злу можливості повторюватися

Суд засудив ексдиректора аеропорту "Бориспіль" до 5 років позбавлення волі

Рішення про виведення українських військ із Бахмуту немає - речник Східного угруповання ЗСУ

ОСТАННЄ

В Україні 30% території заміновано, включаючи тимчасово окуповану - Клименко

Німеччина збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України - Шольц

Перші результати розслідування авіакатастрофи в Броварах можуть бути готові за місяць - Клименко

Єврокомісія дозволила експорт до ЄС українського посадкового матеріалу яблуні, сливи та аличі

У Києві викрито шахрая: заволодів коштами, зібраними на потреби ЗСУ

ЄК пропонує оновити ПДР в ЄС, щоб до 2050 року унеможливити смертельні ДТП на дорогах

Київські музеї змінюють назви - КМВА

Кожен убивця, терорист і кат відповідатиме перед судом - Зеленський у річницю ракетного удару РФ по Бабиному Яру

В Україні діє вже понад 450 майданчиків для вивчення української мови

Росія втратила в Україні більше солдатів, ніж у всіх війнах після Другої світової - CSIS

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА