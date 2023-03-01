Однорічну дитину поранили внаслідок обстрілу Чорнобаївки російськими окупантами

Російські окупанти в середу обстріляли з артилерії Чорнобаївку (Херсонська обл.), внаслідок чого поранень дістала однорічна дитина, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Щойно російська артилерія вдарила по Чорнобаївці. Через ворожий обстріл поранень отримав однорічний хлопчик", - ідеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що наразі карета швидкої везе дитину до лікарні, щоб медики могли врятувати її життя. "Хлопчик у середньому стані тяжкості, осколками скла йому поранило вуха та обличчя", - наголосили в ОВА.