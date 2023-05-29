Задимлення в Шевченківському районі столиці не пов'язано з нічною атакою окупантів

Спецслужби, що прибули до Шевченківського району столиці для з'ясування обставин задимлення, виявили, що його виникнення не пов'язане з нічним обстрілом Києва військами РФ, повідомляє мер міста Віталій Кличко.

"У Шевченківському районі, як виявили медики та рятувальники, сталося задимлення в одній із квартир, не пов'язане з обстрілами та вибухами. Причина побутова - сильно пригоріла їжа на плиті. Таке теж буває...", - написав мер у телеграм-каналі в ніч на понеділок.