Гуменюк: Російські окупанти вночі вдарили в район Антонівського мосту, така собі помста за Чонгар

У Херсонській області фіксується збільшення ворожих обстрілів до 91, також окупанти вночі застосували тактичну авіацію в нетиповий спосіб - вдарили в район Антонівського мосту, повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Минулої доби ми фіксуємо збільшення кількості обстрілів до 91, чого не було впродовж кількох діб, доки тривала евакуація, доки вони перебували на більш віддалених позиціях з урахуванням відкидання на 15 км на окремих ділянках. Зараз вони повертаються, починають обстрілювати сильніше, тероризуючи правий берег. Зокрема, вночі застосували тактичну авіацію в нетиповий спосіб - вдарили в район Антонівського мосту, там, де вони раніше не бомбардували. Більше тяжіли до Бериславського району. А зараз така собі помста за Чонгар", - розповіла Гуменюк в ефірі національного телемарафону в п'ятницю вранці.

Вона зазначила, що вода поступово йде з лівого берега, трохи повільніше, ніж із правого на деокупованій частині Херсонської області.

"Але на лівому березі ще є підтоплені райони, проте ворог намагається повернутися на ті позиції, які були втрачені через високу воду, і водночас посилює обстріли", - сказала вона.

Гуменюк пояснила, що ґрунт не скрізь дає змогу окупантам повертатися на позиції, що були затоплені, однак на деяких ділянках вони використовують, зокрема, приватні обійстя та другий поверх будівель для розташування там вогневих позицій, зокрема мінометних.

У Силах оборони також наголосили, що контрбатарейна боротьба українських сил працює "досить потужно" на півдні, і з урахуванням повернення окупантів на позиції українські бійці переорієнтовують свої цілі.

"Ми завдали потужного удару. 63 окупанти були знищені та понад 20 одиниць техніки", - повідомила Гуменюк.