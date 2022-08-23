Події

14:30 23.08.2022

У РАЙОНІ ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС ВИДНО ЗАДИМЛЕННЯ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У РАЙОНІ ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС ВИДНО ЗАДИМЛЕННЯ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Теги: #задимлення #заес

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