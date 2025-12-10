Інтерфакс-Україна
Події
16:34 10.12.2025

У Прилуках патрульне авто збило двох пішоходів, загинула дитина

У Прилуках, Чернігівська область, авто патрульної поліції здійснило наїзд на пішоходів, повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Чернігівській області.

"Попередньо відомо, що наряд групи реагування патрульної поліції, рухаючись на виклик на службовому автомобілі Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками, на регульованому пішохідному переході здійснив наїзд на двох пішоходів. Унаслідок ДТП жінка зазнала травм, а дитина загинула", - вказується у повідомленні.

Керівництвом Нацполіції негайно ініційовано проведення службового розслідування. Поліцейських наразі відсторонено від служби.

На місце ДТП виїхав заступник голови Нацполіції Сергій Кобець та керівництво Департаменту головної інспекції НПУ. Нині на місці події працює слідчо-оперативна група.

Розслідуванням автопригоди займатиметься ДБР.

Теги: #дтп #прилуки

