У результаті ворожого ракетного обстрілу Прилук жертв немає

У результаті ворожого ракетного обстрілу Прилук Чернігівської області жертв немає, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Працюємо в Прилуках. На щастя, завдяки Богові, за результатами ворожого ракетного обстрілу жертв немає. Усі необхідні заходи оперативно вжито. Дякую! Не втрачаємо пильності!", - написав Чаус у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, російські окупанти в понеділок завдали ракетного удару по Прилуках (Чернігівська обл.), зафіксовано "приліт" трьох ворожих ракет.

Пізніше "Суспільне" з посиланням на директора департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергія Болдирєва повідомило, що в селах Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець Прилуцького району оголошено евакуацію населення.