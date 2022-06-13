Події

21:54 13.06.2022

У результаті ворожого ракетного обстрілу Прилук жертв немає

1 хв читати
У результаті ворожого ракетного обстрілу Прилук жертв немає

У результаті ворожого ракетного обстрілу Прилук Чернігівської області жертв немає, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Працюємо в Прилуках. На щастя, завдяки Богові, за результатами ворожого ракетного обстрілу жертв немає. Усі необхідні заходи оперативно вжито. Дякую! Не втрачаємо пильності!", - написав Чаус у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, російські окупанти в понеділок завдали ракетного удару по Прилуках (Чернігівська обл.), зафіксовано "приліт" трьох ворожих ракет.

Пізніше "Суспільне" з посиланням на директора департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергія Болдирєва повідомило, що в селах Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець Прилуцького району оголошено евакуацію населення.

 

 

 

Теги: #прилуки #ситуація #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:12 13.06.2022
Одна людина загинула, двох поранено внаслідок обстрілів із території Росії двох громад на Сумщині – голова ОВА

Одна людина загинула, двох поранено внаслідок обстрілів із території Росії двох громад на Сумщині – голова ОВА

16:06 13.06.2022
Ворог завдав ракетного удару по Прилуках, зафіксовано приліт трьох ракет, у чотирьох селах оголошено евакуацію через загрозу пожеж

Ворог завдав ракетного удару по Прилуках, зафіксовано приліт трьох ракет, у чотирьох селах оголошено евакуацію через загрозу пожеж

13:55 13.06.2022
Російські окупанти завдали ракетного удару по Прилуках, зафіксовано приліт трьох ракет - голова Чернігівської ОВА

Російські окупанти завдали ракетного удару по Прилуках, зафіксовано приліт трьох ракет - голова Чернігівської ОВА

11:09 13.06.2022
У Бахмуті внаслідок обстрілу пошкоджено три житлові будинки та три об'єкти інфраструктури

У Бахмуті внаслідок обстрілу пошкоджено три житлові будинки та три об'єкти інфраструктури

10:50 13.06.2022
Російські війська контролюють 70% Сєвєродонецька - голова ОВА

Російські війська контролюють 70% Сєвєродонецька - голова ОВА

08:39 13.06.2022
Бійці ЗС України відбили ворожий штурм на двох напрямках в Луганській області, але ворог відновив наступ поблизу Золотого

Бійці ЗС України відбили ворожий штурм на двох напрямках в Луганській області, але ворог відновив наступ поблизу Золотого

07:28 13.06.2022
Столтенберг вважає, що мир в Україні можливий, але питання в ціні

Столтенберг вважає, що мир в Україні можливий, але питання в ціні

20:47 12.06.2022
Обстріл окупантами Соледара забрав життя місцевого жителя, ще трьох людей поранено

Обстріл окупантами Соледара забрав життя місцевого жителя, ще трьох людей поранено

15:21 12.06.2022
Російські окупанти продовжують зміцнювати рубежі оборони вздовж лінії фронту в південних областях - ОК "Південь"

Російські окупанти продовжують зміцнювати рубежі оборони вздовж лінії фронту в південних областях - ОК "Південь"

21:44 11.06.2022
Ворог обстріляв Великописарівську громаду на Сумщині, жертв немає

Ворог обстріляв Великописарівську громаду на Сумщині, жертв немає

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У боях на Донбасі наша армія та розвідка переграють росіян

Роман Жадана "Інтернат" став переможцем літературної премії ЄБРР за 2022 рік

Зруйновано всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, але місто не заблоковане

Окупанти у понеділок намагалися вести штурм на сєвєродонецькому та слов'янському напрямках, але безуспішно – Генштаб

У Бучанському районі виявили масове поховання семи розстріляних мирних жителів - поліція

ОСТАННЄ

На сході України знищено 48 окупантів та 2 склади з боєприпасами

У боях на Донбасі наша армія та розвідка переграють росіян

В Одесі відновлюють багатоповерхівку, в яку влучила крилата ракета

Обстріли окупантів забрали життя трьох мешканців Донецької області в понеділок

Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Нідерландів, обговорили євроінтеграційний шлях України

Ворожий Ка-52 збили українські військові на Харківщині - 93-а ОМБр

Нацполіція заблокувала виведення активів майже семи тисяч компаній, що мали зв'язки з РФ - Єнін

Роман Жадана "Інтернат" став переможцем літературної премії ЄБРР за 2022 рік

Київрада дозволила розробити проєкт землеустрою для парку поблизу Совських ставків

У Зеленодольську в результаті нічного обстрілу пошкоджено будинки 120 жителів міста, сильні руйнування у 2 дитячих садках та ліцеї

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА