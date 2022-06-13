Ворог завдав ракетного удару по Прилуках, зафіксовано приліт трьох ракет, у чотирьох селах оголошено евакуацію через загрозу пожеж

Російські окупанти у понеділок завдали ракетного удару по Прилуках (Чернігівська обл.), зафіксовано приліт трьох ворожих ракет, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Щойно стало відомо, що ворог завдав ракетного удару по Прилуках. Зафіксовано прильоти трьох ракет. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - написав Чаус у телеграмі.

Він закликав громадян не зазначати місця прильотів.

Пізніше "Суспільне" з посиланням на директора департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергія Болдирева повідомило про те, що в селах Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець Прилуцького району оголошено евакуацію.

"Причина - через ракетні удари є загроза поширення пожежі", - наводять слова Болдирева журналісти.

https://suspilne.media/249640-cerez-raketni-udari-evakuuut-dekilka-sil-bila-priluk