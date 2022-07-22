Керівник відділу безпеки банківської філії у тимчасово окупованому Ізюмі добровільно передав загарбникам зброю і транспорт

Під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури заочно оголошено про підозру Владиславу Соколову, одному з керівників відділу банківської безпеки філії банку у тимчасово окупованому Ізюмі.

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, Соколову інкримінують передання матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

"За даними слідства, завідувач сектору банківської безпеки та охорони відділу банківської безпеки Ізюмської філії банку, будучи відповідальним за порядок видачі-приймання зброї, 24 квітня 2022 року добровільно передав окупантам матеріальні цінності банківської установи", - йдеться у повідомленні.

Серед майна банку, що опинилося в результаті таких дій у руках військовослужбовців Росії, - 4 автомобілі, 8 пістолетів "Макарова" та 224 патрони до пістолетів калібру 9 мм

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ у Харківській області.

Це вже третя підозра щодо Соколова. Раніше йому заочно оголошували про підозру у держзраді та колабораційній діяльності (ч.2 ст. 111, ч.5 ст.111-1 КК України). Це було пов'язано з тим, що Соколов добровільно обійняв посаду "голови тимчасової адміністрації" після окупації Ізюму, а також брав участь у створенні окупаційної "тимчасової громадянської адміністрації Харківської області".