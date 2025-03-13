СБУ затримала депутата Херсонської облради, який під час окупації вивозив до РФ українську агропродукцію

Служба безпеки України (СБУ) затримала у Херсоні депутата місцевої облради, який співпрацював з окупантами в період окупації міста, зокрема вивозив до РФ українську агропродукцію.

В телеграм-каналі СБУ інформує, що під час звільнення громади цей посадовець втік за кордон, але згодом повернувся до України.

"Він входив до забороненої "партії Сальдо", а після захоплення Херсону брав участь у конфіскації майна українських аграріїв для вивезення його до рф", - йдеться в повідомленні української спецслужби.

Задокументовано, що посадовець "здавав" окупантам власників місцевого агробізнесу, які не підтримували кремлівський режим, а згодом до цих підприємців приходили озброєні окупанти, які викрадали у них агропродукцію та сільськогосподарську техніку.

"Потім депутат складував награбоване майно на території підконтрольних йому компаній для подальшого переправлення до рф. У такий спосіб фігурант вивіз до країни-агресора понад 100 тонн викраденої агропродукції, зокрема насіння соняшника", - зазначається в повідомленні.

Крім того, за інформацією СБУ, депутат "розквартировував" окупаційні угруповання РФ в оселях місцевих жителів, які тікали від загарбників, а також забезпечував російських військових продуктовими наборами та допомагав ремонтувати їхню техніку на афілійованих СТО.

"За це фігурант отримав від Сальдо "статус федерального радника" і перепустку, яка дозволяла йому вільно пересуватися всією територією регіону", - уточнюють в спецслужбі.

Під час обшуків в оселі та офісі затриманого вилучено комп’ютери, бухгалтерські документи та чорнові записи, які підтверджують його злочини.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили посадовцю про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 (пособництво у порушенні інших законів та звичаїв війни).

Зловмисник перебуває під вартою.