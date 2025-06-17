У Харкові взято під варту шанувальника агресії РФ, який зберігав вдома арсенал зброї – прокуратура

Співробітники управляння Служби безпеки України в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили про підозру у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдування збройної агресії РФ проти України, та придбання, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 436-2 КК України, ч. 1 ст. 263 КК України) 53-річному мешканцю обласного центру.

"За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, підозрюваний є шанувальником так званої "СВО". Він поширював дописи, у яких виправдовував дії російських окупантів. Зокрема, у телеграм-чатах антиукраїнської спрямованості чоловік писав, що саме Сили оборони обстрілюють обласний центр, а також розповідав, що не може дочекатися "визволення".

Протиправний характер цих висловлювань підтверджено висновками судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи.

Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта правоохоронці виявили та вилучили арсенал зброї, у тому числі гранатомет та бойові припаси.