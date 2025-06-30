Митрополит Луганської єпархії УПЦ (МП) отримав 11 років тюрми заочно за співпрацю з окупантами

За матеріалами Служби безпеки України до 11 років позбавлення волі заочно засуджено підсанкційного митрополита Луганської єпархії УПЦ (МП) Василя Поворознюка, який співпрацює з окупантами на тимчасово захоплених територіях.

В телеграм-каналі в понеділок СБУ повідомляє, що за рішенням суду буде конфісковано і передано в дохід держави все належне клірику майно. "Йдеться про дві квартири: одна в Бориспільському районі Київщини, інша – в Луганській області, а також приватний будинок на Вінниччині. Також серед конфіскованого – два авто засудженого, серед яких Toyota Land Cruiser 200", - уточнюють у відомстві.

За інформацією української спецслужби, Поворознюк одним з перших в регіоні публічно підтримав повномасштабну війну РФ проти України.

Задокументовано, що у вересні 2022 року клірик прибув до Кремля для участі у церемонії так званого "приєднання" тимчасово окупованих територій України до складу країни-агресора.

"Крім того, у травні того ж року Поворознюк поширював ворожу пропаганду під час засідання "круглого столу" у Луганську. Цей захід проводили під керівництвом гауляйтера Пасічника і активно висвітлювали кремлівські медіа", - йдеться в повідомленні.

Також, як зазначають в СБУ, Поворознюк неодноразово давав інтерв’ю російським пропагандистам, де закликав до продовження війни проти України та захоплення нових територій нашої держави.

На підставі зібраних доказів суд визнав клірика винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Додатково суд постановив позбавити Поворознюка права обіймати будь-які посади в релігійних організаціях на строк 13 років.

Оскільки засуджений переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території Луганщини, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.