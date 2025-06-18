Інтерфакс-Україна
Події
18:35 18.06.2025

ГУР: Зрадника та воєнного злочинця Грицая знищено в окупованому Бердянську

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ГУР: Зрадника та воєнного злочинця Грицая знищено в окупованому Бердянську

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України повідомило про знищення в окупованому Бердянську зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая, який обіймав посаду в окупаційній адміністрації та брав участь в організації катівень на території міста.

"18 червня 2025 року в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області застрелили колаборанта, державного зрадника та воєнного злочинця Грицая Михайла Павловича", - йдеться у повідомленні ГУР у телеграмі у середу.

За даними ГУР, Грицай родом з Полтавщини, проживав у Бердянську. Очолював осередок партії "Соціалістична Україна".

"Після поневолення міста у 2022 році добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та отримав посаду в окупаційній адміністрації — був так званим т.в.о. міського голови та одночасно заступником з питань інфраструктури, ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу. Де-факто дерибанив державну власність в окупованому Бердянську в інтересах московитів. Причетний до воєнних злочинів — тероризував населення окупованого міста, видавав московитам проукраїнських громадян, брав участь в організації катівень на території Бердянська ", - зазначили у ГУР.

Грицаю заочно повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, відкритому 01.04.2022 року за частиною 2-ю статті 111-ї Кримінального кодексу України (державна зрада).

"ГУР МО України нагадує — за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - наголосили у розвідці.

Теги: #колаборант #гур_мо #грицай

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