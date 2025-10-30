Інтерфакс-Україна
Події
15:50 30.10.2025

Екскерівника київського "Беркуту" заочно засуджено до 10 років ув’язнення

Суд заочно призначив 10 років ув’язненення колишньому командиру київського полку "Беркут", який організував знищення доказів, важливих для встановлення обставин трагічних подій 20 лютого 2014 року в центрі столиці, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Установлено, що засуджений, використовуючи службове становище, сприяв приховуванню слідів тяжких злочинів проти учасників акцій протесту. Зокрема, він організував знищення службової документації та зброї, з якої розстрілювали учасників протестів", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у четвер.

За матеріалами слідства, з місця дислокації полку вивезено – 24 автоматів АКМС, снайперської гвинтівки Драгунова, трьох рушниць "Форт-500" та рушниці "Форт-12".

"Зброю було незаконно знищено: її розрізали на частини, видалили маркувальні позначення, після чого частину фрагментів втопили у притоці Дніпра – річці Віта, іншу – закопали на її березі. Такі дії були спрямовані на приховання знаряддя злочину та унеможливлення подальшої ідентифікації зброї, з якої розстрілювали протестувальників", - зазначається у повідомленні.

Крім того, засуджений заволодів особливо важливими службовими документами підрозділу, які після цього зникли. Це значно ускладнило встановлення безпосередніх виконавців розстрілів та штатної зброї, яка була за ними закріплена.

Його визнано винуватим у перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу; незаконному заволодінні вогнепальною зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами; незаконному виготовленні та переробці зброї; видаленні її маркування; а також у заволодінні особливо важливими офіційними документами.

Cуд заочно призначив покарання — 10 років позбавлення волі, та ухвалив стягнути з засудженого майже 680 тис грн матеріальної шкоди у дохід держави.

У 2023 році прокурори Офісу генерального прокурора довели в суді вину співучасника цих дій, який безпосередньо знищував та приховував зброю, якою розстрілювали учасників акцій протесту 20 лютого 2014 року. Його заочно засуджено до 10 років позбавлення волі. Обвинувальний вирок щодо нього набрав законної сили.

Джерело: https://gp.gov.ua/ua/posts/ekskerivnika-kiyivskogo-berkutu-zasudzeno-do-10-rokiv-pozbavlennya-voli

 

Теги: #беркут #заочне_засудження

