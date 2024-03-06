Ексзаступника командира кримського "Беркуту" засуджено до 15 років ув'язнення заочно в "справах Майдану"

Суд визнав винним і засудив до 15 років позбавлення волі заочно колишнього заступника командира кримського підрозділу "Беркут" за перевищення повноважень, що призвело до травм 20 учасників акцій протесту 10-11 грудня 2013 року.

"За підтримки публічного обвинувачення прокурори Офісу генерального прокурора колишнього заступника керівника ПМОН "Беркут" АРК Крим визнано винним у державній зраді, перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу та незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 365, ст. 340 КК України)", - ідеться в повідомленні Офісу генерального прокурора в середу.

За інформацією відомства, суд призначив колишньому "беркутівцю" покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних і правоохоронних органах строком на три роки. Також засудженого позбавлено спеціального звання – підполковника міліції.

"Прокурори в суді довели, що засуджений, перевищивши свої службові повноваження, 10-11 грудня 2013 року брав участь у придушенні акцій протесту, застосовуючи насильство. Унаслідок таких дій 20 потерпілим завдано тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що з березня 2014 року експравоохоронець, перебуваючи на окупованій території Автономної Республіки Крим, надавав допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України. Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia з огляду на те, що фігурант переховується на тимчасово окупованій території АР Крим.