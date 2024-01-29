ДБР повідомило про підозру двом колишнім командирам "Беркута", які намагалися знищити докази вбивств учасників Революції гідності

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про нові підозри колишнім командирам спецпідрозділу "Беркут", які намагалися знищити докази вбивств учасників Революції гідності.

"Працівники ДБР повідомили про підозру колишнім командирам спецпідрозділу "Беркут", що намагалися знищити зброю, з якої їхні підлеглі вбили учасників Революції гідності", - ідеться в повідомленні відомства в телеграмі в понеділок.

За інформацією бюро, з цієї зброї спецпризначенці 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві вбили 48 і поранили 90 учасників акцій протесту.

"Колишні командир полку та командир роти ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві, організували перевезення зброї з території місця дислокації ПМОП "Беркут" та незаконно знищили табельну вогнепальну зброю в різних місцях Києва", - наголошується в повідомленні.

У бюро уточнюють, що беркутівці розрізали зброю на частини абразивним матеріалом і видалили механічним способом маркування серійних номерів, після цього залишки зброї скинули в притоку Дніпра - річку Віта й закопали на березі.

Зокрема, було знищено 24 автомати 7,62 мм АКМС, одну снайперську гвинтівку Драгунова, три рушниці 12 мм "Форт-500" і рушницю "Форт-12" калібру 9 мм.