Блогера Подоляку, який наводив ракети окупантів на Миколаїв, заочно засуджено до 15 років ув'язнення

Проросійського блогера Юрія Подоляку, уродженця м. Суми, який переховується в РФ, заочно засуджено до 15 років тюремного ув'язнення, повідомляють на сайті Служби безпеки України в п'ятницю.

"З початку повномасштабного вторгнення рф він регулярно виконує завдання російських спецслужб щодо проведення інформдиверсій. Для ведення інформаційно-підривної діяльності Подоляка створив власний ютуб-канал із загальною аудиторією понад 3 млн підписників. Крім того, під його авторством діє прокремлівський телеграм-канал, а також сторінки "ВКонтакте" і в популярних месенджерах. На цих інтернет-ресурсах Подоляка виправдовує захоплення української території та знищення цивільної інфраструктури нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними СБУ, Подоляка причетний до коригування масованих ракетно-артилерійських атак російських окупантів по Миколаївській області. "Для наведення зброї зловмисник формував власні мережі інформаторів на території південного регіону. Серед ворожих коригувальників був ексочільник Миколаївської окружної прокуратури, який відбуває довічне ув'язнення за держзраду", - розповіли у спецслужбі.

За даними слідства, Подоляка у 2014 році виїхав до РФ і почав там публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України); ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). "Оскільки засуджений переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Зловмисника буде знайдено і покарано", - наголосили в СБУ.